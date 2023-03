Ford insiste en que los despidos en la fábrica de Almusafes no bajarán del millar

Se intuía una negociación “a cara de perro”, y la segunda reunión lo ha confirmado. Según UGT, que es el sindicato mayoritario de la planta y quien lleva por tanto la voz cantante en las negociaciones por parte de la plantilla, la empresa no da su brazo a torcer y mantiene que la cifra de despidos -se anunciaron 1.100 hace una semana- no fue ningún farol para negociar mejor, y que en ningún caso bajará del millar. José Luis Parra portavoz del sindicato ha explicado que "parece que va a ser muy complicado y mucho nos tememos que el excedente no va a poder bajar de los mil trabajaordes afectados".

No se rebaja sustancialmente la cifra de despidos ni tampoco las condiciones. En EREs anteriores la multinacional procuraba incentivar bajas voluntarias. En esta ocasión, la situación de la compañía en Europa está cogida con pinzas y la cosa no está para demasiadas florituras. "Han vuelto a insistir en que la situación de Ford en Europa es peor que hace dos añios cuando alcanzamos la UGT y la dirección un acuerdo para las últimas salidas que se produjeron en la factoría, y además, parecen olvidarse de los menores de 56 años para esas posibles prejubilaciones, lo cual para UGT es indispensable".

Los de los 55 es importante porque muchas veces se solucionaban estas situaciones con pre-jubilaciones pero esta vez sólo hay 600 empleados con esa edad cumplida. Los otros 400 despidos previstos -a fecha de hoy- irán a un despido "puro y duro".

Y ojo que la empresa tiene prisa por cerrar el asunto. Ha exigido que todo esté resuelto antes del verano, algo a lo que se niega en redondo la parte social que exige que si tienen que salir de la fábrica uno de cada 5 trabajadores, deberán hacerlo en las mejores condiciones y tras un proceso sosegado.

Así las cosas, las espadas están en todo lo alto y UGT avisa que la empresa deberá cambiar el talante si quiere que las negociaciones lleguen a buen puerto. Siguiente asalto, la tercera reunión que ya tiene fecha: próximo lunes, dÍa 20.