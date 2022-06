Ford convoca a plantilla hoy por videoconferencia en plena cuenta atrás de su decisión sobre Almussafes

Ford ha convocado a toda su plantilla a una videoconferencia este miércoles, que coincide con la cuenta atrás para conocer la decisión de la firma sobre si será Almussafes (Valencia) o Saarlouis (Alemania) quien produzca los modelos eléctricos de la empresa en los próximos años y asegure así su carga de trabajo.

Desde el sindicato UGT, mayoritario en Ford Almussafes, han manifestado que, aunque no hay confirmación oficial sobre el contenido de esta cita y en Valencia no se ha convocado al Comité de Empresa, "todo apunta" a que el anuncio se produzca en la videoconferencia de este miércoles, en línea con la información avanzada por varios medios alemanes en los últimos días y semanas, que barajaban que la decisión, que la firma enmarcó a finales de junio, sería el día 22 y 23.

En concreto, a las 15.05 (hora española) de este miércoles, Ford celebrará su 'Global Town Hall', un evento virtual en el que la compañía presentará a sus trabajadores su "visión clara para la transformación de Ford a Ford+". "Ofrecer Ford+ significa reinventar por completo nuestra empresa y a nosotros mismos", señala la convocatoria.

El diario alemán Bild publicaba esta semana que la elección de fábrica adjudicataria "probablemente se haya tomado" y que el anuncio sería "el miércoles o el jueves"; mientras que el también alemán De Investing situaba el anuncio para el miércoles y destacaba la "preocupación" en Saarlouis de salir "con las manos vacías". Incluso, citaba al experto en automóviles Stefan Bratzel, que considera "mejores" las posibilidades de la fábrica valenciana debido a la comparación de costes y la existencia también de grandes parques de proveedores.

Desde UGT Ford Almussafes han explicado a Europa Press que a lo largo de las semanas las sensaciones han ido variando respecto a las posibilidades de la fábrica valenciana si se leen las informaciones publicadas desde Alemania, pero que ahora en Saarlouis se percibe cierta sensación de que su oferta será "perdedora" frente a Almussafes.

"La gente quiere ese alivio y esa tranquilidad de decir que, aunque sepamos que tengamos que atravesar un desierto, tenemos futuro más allá de 2025", ha comentado.

El sindicato mayoritario ha puesto de relieve que "a medida que aparecen noticia de que todos los fabricantes demandan capacidad de flexibilidad para reaccionar ante los cambios", se "va viendo" que "puede suponer una baza importante" el acuerdo de electrificación alcanzado por UGT con la dirección europea "puede ser una baza muy importante" el Acuerdo de Electrificación, un plan de ajuste para demostrar la competitividad de la factoría pactado por UGT con la dirección europea y condicionado a la decisión final, que incluye medidas de "contención salarial", con aumentos no trasladados a las tablas salariales, y de flexibilidad laboral, para convencer a la dirección de Detroit de la competitividad de la fábrica valenciana.

En ese sentido, los trabajadores y los proveedores viven la espera para conocer la decisión final con un "optimismo relativo" y también con la preocupación por el futuro de la planta que pueda no ser seleccionada. Cabe recordar que, el pasado mayo, el presidente de Ford Europa, Stuart Rowley, indicó que la elección de una fábrica no es "una decisión de cierre" de la otra, ya que la multinacional está "buscando activamente futuras oportunidades para la planta que no sea seleccionada". También advirtió que "es previsible" que tanto la fábrica de Almussafes como la de Saarlouis deban someterse a "un redimensionamiento de su estructura actual", independientemente de cuál de las dos sea la adjudicataria.

Cuando empezó el proceso de negociación, la planta de Almussafes tenía adjudicados cinco modelos de vehículos, que pasaron a cuatro tras dejar de fabricar el Mondeo, y de aquí a 2025 dejará de producir todos los demás, salvo el Ford Kuga, que supone la mitad de la producción actual. A no ser que finalmente se conozca que es la elegida para la nueva plataforma de modelos eléctricos de la compañía en Europa.