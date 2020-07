Familias numerosas valencianas no logran la plaza escolar deseada por culpa del retraso al tramitar el título

Un año más las familias numerosas vuelven a ser las grandes perjudicadas a la hora de acceder a los colegios por culpa de los retrasos de la Generalitat Valenciana a la hora de tramitar los Títulos de Familia Numerosa.

Y es que la condición de Familia Numerosa permite obtener puntos en la baremación a la hora de acceder a los Colegios, pero para ello debes presentar el Titulo en vigor (no sirve la solicitud del mismo, ni tampoco el Libro de Familia) y el retraso acumulado desde hace más de 4 años en la administración valenciana es ya insostenible.

En este momento están tramitando los expedientes con fecha 20 de enero de 2020, y respecto a las renovaciones, están tramitando los expedientes con fecha 18 de julio de 2019.

Y eso si es presencial. porque si las gestiones se realizan telemáticamente, las altas se están tramitando los expedientes con fecha 5 de febrero de 2020, y las renovaciones se están tramitando los expedientes con fecha 31 de diciembre de 2019.

Desde las asociaciones de familias y familias numerosas reconocen que la Generalitat ha tomado alguna medida interesante a propuesta de MAS DE DOS tales como prorrogar los títulos de Familia Numerosa que caduquen (hasta marzo de 2021), pero otras medidas siguen enquistadas como por ejemplo, el tema de los retrasos en nuevas altas que sigue sin resolverse año tras año.

“Son muchas las familias afectadas que no pueden comprender cómo es posible que con los avances tecnológicos que hay hoy en día, esta situación de tramitación –que debería ser inmediata- siga demorándose con retrasos tan alarmantes como los que hay en este momento” asegura la presidenta de MAS DE DOS, Alicia Grau.

Asimismo, asegura Grau que “No nos cansaremos de denunciar esta situación por todos los medios posibles, porque nuestro trabajo es precisamente velar y defender los intereses y derechos de las familias numerosas”.

Por todo ello, desde la ASOCIACION MAS DE DOS FAMILIAS NUMEROSAS DE VALENCIA instan a la Generalitat a que de una vez por todas solucionen esta situación, ya que es un derecho de las familias numerosas al que en este momento no pueden acceder.