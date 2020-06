Fallece otro residente por coronavirus y se contagian otras 8 personas

Desde ayer y según cifras oficiales facilitadas por la Consellería de Sanidad a media tarde, se ha notificado un fallecimiento por coronavirus, por lo que el total es de fallecidos en la Comunidad Valenciana desde el inicio de la pandemia de 1.469 personas. Por provincias: 227 en la provincia de Castellón, 508 en la de Alicante y 734 en la provincia de Valencia.

Entre tanto, siguen bajando los enfermos que precisan hospitalización. De hecho, en estos momentos, solo el 3,4% de todos los casos activos de coronavirus (2.052) están ingresados en los hospitales valencianos. Y en las Unidades de Cuidados Intensivos menos de un 0,4%. En el caso de la provincia de Valencia hay 37 hosptalizados y de ellos, sólo 3 en la UCI.

En cuanto a casos positivos nuevos, desde la última actualización se han detectado 9 casos a través de PCR que elevan a 11.494 el total de positivos desde que comenzó la pandemia. Por provincias: 3 en Castellón (1.603 en total); 0 en la provincia de Alicante (3.955 en total); 5 en la provincia de Valencia (5.931 en total). Por otro lado, hay que sumar también 5 no asignados de días anteriores.

Por su parte, las altas continúan en ascenso y se han registrado 59 desde la actualización de ayer lunes. En total son ya 14.449 las personas que se han curado oficialmente desde que comenzó la pandemia. Por provincias: 1.693 en la provincia de Castellón, 4.965 en la de Alicante y 7.786 en la de Valencia, a las que hay que sumar otras 5 correspondientes a desplazados.

Respecto a los profesionales sanitarios, el número de altas es de 2.280 y el número total de positivos en profesionales en estos momentos es de 496.

Más datos. El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus acumulado suman 423.655 de las cuales 304.318 han sido a través de PCR y 119.337 a través de test rápido.

Y en cuanto a las residencias, a día de hoy hay algún caso positivo en 18 centros (13 en la provincia de Valencia). El fallecido de hoy era un residente, pero no se tiene constancia de más contagios, ni de residentes ni de trabajadores.

En estos momentos, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 10 residencias en la Comunitat Valenciana, 7 de ellas en la provincia de Valencia