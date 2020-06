Fallece otro mayor residente por coronavirus pero no se produce ningún ingreso hospitalario

La Comunitat Valenciana ha detectado 17 nuevos casos a través de PCR que elevan a 11.526 el total de positivos desde que comenzó la pandemia. Por provincias, 1 en Castellón (1.604 en total), 2 en la provincia de Alicante (3.960 en total), 14 en la provincia de Valencia (5.955 en total), 7 no asignados (no nuevos)

En sentido contrario, desde ayer se han registrado 70 nuevas altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, son ya 14.628 las personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia.

También siguen mejorando mucho los datos hospitalarios. En la última jornada no se ha registrado ningún ingreso nuevo, y el número de pacientes ingresados en estos momentos es de 60 personas, 8 de ellas en las Unidades de Cuidados Intensivos de la Comunitat. En laprovincia de Valencia son 29, de ellos 3 en la UCI.

Y pese a estos buenos datos, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, sigue apelado una vez más a la prudencia de todos los ciudadanos porque “sigue siendo necesaria para acabar con el virus” a pesar de que la evolución de la pandemia sigue siendo positiva.

El número de altas de profesionales sanitarios es de 2.285 y el número total de positivos en profesionales en estos momentos es de 493.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus han sido 434.627 de las cuales 313.749 han sido a través de PCR y 120.878 a través de test rápido.

Respecto a la situación en residencias, a día de hoy hay algún caso positivo en 10 centros (9 en la provincia de Valencia), y desde ayer se han detectado 4 nuevos positivos en residentes además de lamantar el único fallecido de lajornada, que vicia en un centro de la provincia de Alicante.