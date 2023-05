Expertos advierten de la letra pequeña de la Ley de Vivienda con los desahucios

La Ley de Vivienda que hoy se publica en el BOE entra en vigor el 26 de mayo y desde entonces regulará diferentes ámbitos del sector inmobiliario y está muy centrada en la parte del alquiler de inmuebles. Lo que hace es incluir medidas para ayudas al acceso a la vivienda, o regulación de los desahucios.

La Ley afectará a los contratos que se firmen a partir de su entrada entra en vigor y afectará sobre todo a los grandes tenedores, aquellos que tienen 11 o más viviends pero también ante futuros deshaucios.

La ley define la figura del gran tenedor como aquel propietario de once o más viviendas o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, y de cinco o más si los inmuebles están en zona tensionada.

Respecto a este tema los expertos advierten del "vacio legal " que existe en la Ley. El abogado Franciso Nemesio explica en COPE que si un propietario "no es gran tenedor y quiere deshauciar a su inquilino a través de una demanda de deshaucio, la ley obliga a demostar que no es gran tenedor de viviendas, es decir que no posee más de 11 inmuebles a través de una cerfificación del registro de la propiedad en el que conste la relacion de propiedades de la persona. Un documento que hoy por hoy no existe y por tanto la denuncia no se podrá admitir a trámite sin ese papel inexistente"

Otros cambios que explica Francisco es "si eres gran tenedor y el arrendatario está en situación de vulnaberalbidad la prorroga del alquiler sera de tres años, si no es gran tenedor la prorroga sera de un año. Otro de los cambios es que con caracter general los contratos se deben pagar por mecanismos electronicos y no efectivo.

Para el abogado, otro de los cambios más importantes es la limitacion de la renta, en zonas tensionadas, no hay libertad para pactar la cantidad del contrato. ADemás, la renta no podra ser superior a la del último contrato vigente en los cinco años anteriores, una vez aplicada la actualización anual,

Duda que ahora son las comunidades autonomas las que han de declarar esas zonas tensionadas, un mecanismo que no es rápido ni sencillo por lo que en Valencia o en cualquier otra ciudad no pueda implantarse a corto plazo, por lo que no debe preocupar ahora mismo porque no se aplicaran por tanto de forma inmediata.