El Pp exige que no se utilice el término "País Valencià" en las iniciativas que se debaten en el Senado

Los representantes valencianos del PP en el Senado han formalizado una petición para que no se utilice la denominación País Valencià en las iniciativas de la cámara alta.

En concreto, el grupo territorial de senadores populares de la Comunitat ha solicitado a la Mesa del Senado que no se admitan o se corrijan las iniciativas que contengan la denominación País Valencià o "Països Catalans", informa el PPCV.

"Al PP, y en particular a esta senadora, no le gusta que ustedes denominen a mi tierra “País Valencià” porque esa denominación no existe.



Vamos a solicitar que no se tramite ninguna iniciativa que contenga una denominación que no sea la legal. Basta ya".



