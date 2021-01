El Pp exige al gobierno "botánico" que vacune los 7 dias de la semana y que acepte la ayuda del ejército

La presidenta regional del PPCV, Isabel Bonig, ha pedido hoy al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que solicite la ayuda del Ejército y el sector privado para aplicar las vacunas en la Comunitat.

La líder popular ha señalado que en la Comunitat Valenciana “estamos con los peores índices a nivel nacional, tanto en ocupación camas UCI por covid, como en ingresos hospitalarios o en tasas de positividad. Estamos batiendo todos los récords. Nosotros, ante la pasividad de Puig, seguimos ofreciendo soluciones y proponiendo medidas para aunar esfuerzos”.

Bonig ha señalado que “esto no va de propaganda ni de anuncios. Esto va de salvar vidas. El plan de vacunación, hemos recibido 61.225 dosis, pero si no las pone no sirve de nada. No basta con anunciar un plan de colaboración con la privada, el problema es que se queda en un titular. Los anuncios de Puig tienen las patas muy cortas y lo estamos viendo. Solo se ha administrado un 14% de las vacunas que han llegado. Como no hay plan de vacunación nacional y Puig no ejecuta nada, hoy el PP no solo critica, no somos como ellos, venimos a ayudar. Hoy le suplico a Puig que en el plan de vacunación, aparte de poner todos los recursos públicos y privados a su disposición, pida la colaboración del Ejército. Hay que poner todos los medios al servicio de la vacunación de los valencianos para salvar vidas. Cualquier adelanto en el plan supone evitar contagios y salvar vidas. Puig tiene que solicitar la ayuda del ejército y del sector privado”.

En la Comunitat solo se ha suministrado el 14% de las vacunas disponibles ¿Cómo es posible? Le he pedido a @ximopuig que pida la intervención del Ejército para poder llevar a cabo el plan de vacunación que no es capaz de sacar adelante. Todos los recursos al servicio de la salud pic.twitter.com/aoNXAxzGBt — Isabel Bonig (@isabelbonig) January 7, 2021

Isabel Bonig ha indicado que “no se conoce el plan de vacunación de Puig. Los sanitarios están exhaustos y a la gente no se les llama. El sistema está desbordado y no se puede volver a fallar también con la vacunación. Pedimos poder hacer test de antígenos en las oficinas de farmacias y todos los recursos para vacunar a los alicantinos, valencianos y castellonenses, establecer un plan y facilitar la ayuda del Ejército”.

CRÍTICAS A LA CABALGATA DE VALENCIA

Isabel Bonig ha indicado que “en la actual situación, la falta de coordinación en la segunda ola es de una irresponsabilidad absoluta. Tiene delito lo de la cabalgata y tiene delito que se enzarce un gobierno entre sí en medio de la peor crisis sanitaria. El gobierno del Titanic es cero responsabilidades, cero medidas. Nunca hay nadie ni en el ayuntamiento ni en la Generalitat que dé la cara ante los continuos escándalos. Son incapaces de cumplir sus propias normas. Hay gente pasándolo muy mal, arriesgando su patrimonio, que cumple la normativa y ve como las administraciones se saltan las leyes y encima son incapaces de pedir perdón y asumir responsabilidades”.

Por su parte, la portavoz popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha pedido responsabilidades a Ribó y a Puig por la cabalgata de los Reyes Magos que incumplió la normativa y las medidas de seguridad. "En una situación de extrema sensibilidad, se rebasó el tope de 150 personas y vamos a pedir explicaciones. No nos sirve que se pasen el balón unos a otros”.