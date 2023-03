Evolución positiva en el incendio de Villanueva de Viver

La evolución del incendio de Castellón durante esta noche ha sido positiva y sigue sin aumentar ni la superficie arrasada por el fuego ni el perímetro afectado, mientras una veintena de medios aéreos empieza a trabajar sobre la zona durante el amanecer de este lunes.



Según Emergencias de la Generalitat, los equipos terrestres (medio millar de personas) y la maquinaria pesada (50 camiones) desplegada han favorecido que el perímetro y el número de hectáreas afectadas no avancen y durante la noche se han mantenido los trabajos de repaso y de refresco del terreno muy selectivos en las dos zonas más críticas.



Una se halla en el embalse de Arenós, donde los recursos están posicionados para que las pavesas no pasen al otro lado de la línea de control (la carretera CV-20), y la otra se sitúa frente al municipio de Montán, en el barranco de Maigmona.



Las hectáreas quemadas hasta el momento siguen siendo unas 3.800 y el perímetro afectado, aproximadamente de más de 40 kilómetros cuadrados. Hasta ahora no afecta a ningún paraje natural, aunque sí a terrenos de la Red Natura 2000, y unas 1.500 personas siguen desalojadas.

VISITA PEDRO SÁNCHEZ



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita a partir de las once de la mañana el Puesto de Mando Avanzado (PMA), en Barracas (Castellón), acompañado por el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

El presidente del Gobierno se ha referido al incendio en la rueda de prensa con la que ha puesto fin a su participación en la cumbre iberoamericana de Santo Domingo como "una advertencia muy seria" del cambio climático.

Sánchez ha explicado que el Ejecutivo ha seguido muy de cerca desde el primer momento el desarrollo de este gran incendio fuera de temporada y ha lanzado un mensaje de apoyo a los afectados y a los efectivos que están trabajando en su extinción.

Para el Gobierno, la prioridad absoluta es controlar el incendio y evitar cualquier daño personal, por lo que ha pedido que se extremen las precauciones.

El incendio iniciado el pasado jueves en el interior de Castellón ha quemado casi 4.000 hectáreas en un perímetro de 40 kilómetros, sigue en situación muy crítica y los medios de extinción están pendientes de las fuertes rachas de viento soplan en la zona y la baja humedad relativa, inferior al 20 por ciento.