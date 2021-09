'Estoy ansiosa por ponerme la tercera dosis'

La Comunitat Valenciana ha comenzado hoy a vacunar con la tercera dosis a las personas inmunodeprimidas. Se trata de una dosis de refuerzo que recibirán 10.000 personas en una primera fase. En concreto, van a recibir esa dosis de refuerzo dos colectivos muy concretos: pacientes que han recibido un transplante de un órgano vital o de médula ósea; y enfermos en tratamiento por linfoma o esclerosis múltiple, entre otras dolencias. Los fármacos que les administran les dejan su sistema inmunitario muy comprometido.

Es el caso de María Esquembre, una joven de 24 años que recibirá la tercera dosis de Pfizer este jueves en el Hospital de San Juan, en Alicante. Hace tres años tuvo un linfoma de Hopkins, un tipo de cáncer que afecta a los glóbulos blancos que forman parte del sistema inmunitario del cuerpo. Después vinieron dos transplantes de médula. 'Las personas que hemos pasado por un transplante de médula tenemos un sistema inmune debilitado. Muchos de los pacientes tienen inmunodepresores de por vida. Por eso precisamos de una tercera dosis', explica María.

Y a todo esto hay que sumar que María es estudiante de enfermería yque hace las prácticas en un centro de salud, por lo que su situación es de doble riesgo por estar más expuesta al virus.

A María le han puesto hasta el momento dos dosis de la vacuna de Pfizer. Sin embargo, a pesar de que se encuentra en uno de los colectivos de mayor riesgo frente al coronavirus, asegura que la primera vez no tuvo tanta suerte como ahora. Tiene un riesgo de entre dos y cinco veces mayor que el resto de la población de fallecer si se contagia de coronavirus. 'Tardé medio año en vacunarme. Ahora, por el contrario, todo ha ido muy rápido. La semana pasada salí de la consulta de mi médico con un informe en el que pedía que me pusieran la tercera dosis de forma urgente y a las pocas horas ya estaba citada para este jueves. Estoy ansiosa por ponérmela', explica.

María anima a todo el mundo a que se vacunen. 'Con la primera dosis ni me enteré. La segunda me produjo mucho dolor de cabeza, pero se me quitó con un paracetamol', añade.