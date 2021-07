Estos son los siete criterios de Sanitat para establecer el toque de queda

El aval concedido a la petición de ampliar el toque de queda a otros 77 municipios en la Comunidad ha generado preguntas, sobre todo después de que la consellera, ana Barceló, explicase que la incidencia no era el único parámetro a tener en cuenta. ¿Qué factores valoran las autoridades sanitarias para aplicar esta medida? Estos son los siete indicadores que la Conselleria de Sanitat ha estudiado para determinar qué localidades tendrán toque de queda a partir de las 00:00 del lunes 26:

La incidencia acumulada de los últimos 14 días . Casos con fecha de diagnóstico en los últimos 14 días.

La incidencia acumulada de los últimos 14 días en personas de 65 años o más .

El incremento diagnóstico porcentual de los casos diagnosticados en los últimos 7 días respecto de la media de las dos semanas anteriores.

El p orcentaje de trazabilidad de los casos en los últimos 14 días . Es decir, el p orcentaje de casos diagnosticados en los últimos 14 días que confirman haber tenido contacto con un caso en la encuesta correspondiente.

El porcentaje de positividad de pruebas diagnósticas de Infección Activa . Porcentaje de pruebas positivas de entre las pruebas realizadas a personas que se registran en ese territorio en los últimos 7 días.

El número reproductivo básico instantáneo . E s una estimación en cada momento de tiempo del número reproductivo básico , que estima el promedio del número de casos secundarios que genera un caso infectado.

El i ndicador de exceso de casos en los últimos 7 días respecto al esperado según riesgo de la Comunitat Valenciana y la población de cada territorio.

La consellera ha explicado que no han de cumplirse todos los criterios para que un municipio pase a la lista de localidades con toque de queda: "pueden cumplirse tres o cinco, y aún así decretarse" explica Barceló. Son las autoridades sanitarias, y no el cumplimiento en mayor o menor medida de los criterios, quienes valoran si se entiende o no necesaria la aplicación de la norma.