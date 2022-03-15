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    FALLAS

    Fallas infantiles que no te puedes perder en este 2022

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 18:00

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    FALLA NA JORDANA. ARTISTA: MIGUEL HERNÁNDEZ. LEMA: TANCAT/OBERT


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    FALLA CONDE SALVATIERRA-CIRILO AMOROS. ARTISTA: GREGO ACEBEDO. LEMA: BALLEM?


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    FALLA MALVARROSA. ARTISTA: MARIO PÉREZ. LEMA: DESCONECTA


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    FALLA PLAZA DE LA REINA-PAZ-SAN VICENTE. ARTISTA: CEBALLOS Y SANABRIA. LEMA: A L’AVANTGUARDA


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    FALLA ESPARTERO-G.V. RAMON Y CAJAL. ARTISTA: SALVA BANYULS Y NÉSTOR RUIZ LEMA: TU TRIES


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    FALLA GAYANO LLUCH. ARTISTA: SERGIO ALCAÑIZ. LEMA: COLOMBUS


    FALLA SUECA-LITERATO AZORÍN. ARTISTA: GONZALO ROJAS. LEMA: AL TEU RITME


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    FALLA CONVENTO JERUSALÉN. ARTISTA: JOSÉ GALLEGO. LEMA: VOLTA SOBRE RODES


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    FALLA EXPOSICIÓN-MICER MASCÓ. ARTISTA: JOAN S. BLANCH. LEMA: MAMiii SERVICI 24 HORES















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