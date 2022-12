Enrique Benavent, en COPE Valencia: “Quiero que se vea al obispo como un pastor cercano al pueblo"

Monseñor Enrique Benavent ha sido protagonista en el Mediodía de COPE MÁS Valencia. Tomó posesión el pasado de 10 de diciembre y se está estrenando con una agenda cargada teniendo en cuenta las fechas que son: “Han sido semanas intensas porque han coincidido las primeras reuniones, necesarias, con las celebraciones navideñas que suponen una serie de compromisos y felicitaciones a las que hay que responder”.

La elección de Benavent no fue una sorpresa, de hecho estaba en muchas de las quinielas para tomar el relevo del Cardenal Antonio Cañizares. Justo dos meses antes de la citada toma de posesión ya fue nombrado por el Papa Francisco: “Estaba en el obispado de Tortosa, había recibido una visita y tenía el teléfono silenciado”. Don Enrique observó que se trataba de un número que no conocía y decidió devolver la llamada: “Me comunicaron que el Santo Padre me quería nombrar obispo de Valencia”

En sus respuestas Benavent deja claro le “parece importante que se vea la figura del obispo como un pastor que quiere estar cerca del pueblo de Dios como un servidor de Jesucristo”. También reconoce que la alegría que siente convive con una gran responsabilidad: “Como obispo auxiliar es una experiencia porque en el fondo sabes que la responsabilidad final la tiene otro, pero ahora como obispo la tiene que asumir personalmente”.

Preguntado por la combinación del valenciano y el castellano en sus homilías ha querido insistir en que “no tendría que resultar llamativo que un arzobispo pueda usar el valenciano cuando pastoralmente lo crea conveniente”.