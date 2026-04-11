La empresa valenciana que se reorganiza para impulsar su crecimiento global: "Necesitábamos una estructura que nos permitiera dar el siguiente paso"

El anuncio coincide con el 20 aniversario de sus instalaciones en Ribarroja de Turia

La empresa valenciana Isaval ha dado un paso adelante en su evolución empresarial con el lanzamiento de ISAVAL GLOBAL, una nueva plataforma estratégica que articula un ecosistema de marcas especializadas para impulsar su crecimiento, reforzar su posicionamiento y ampliar su proyección internacional.

Este anuncio representa una evolución natural de la compañía tras 58 años de trayectoria y coincide con el 20 aniversario de sus instalaciones en Ribarroja de Turia, un hito que simboliza el inicio de una nueva etapa centrada en la consolidación de su modelo basado en la especialización, la innovación y el compromiso con el entorno.

Una evolución para crecer mejor

Tras casi seis décadas de desarrollo, la firma afronta una nueva fase en la que el crecimiento no depende solo del producto, sino de la capacidad de organización, especialización e integración de todas sus áreas. Con esta nueva plataforma, la compañía ordena sus capacidades bajo una misma visión para operar de forma más eficiente, aprovechar sinergias y responder con agilidad a un mercado cada vez más exigente.

“ISAVAL GLOBAL responde a una evolución natural de la compañía. Hemos crecido, hemos ampliado nuestras capacidades y necesitábamos una estructura que nos permitiera dar el siguiente paso con mayor solidez, coherencia y ambición”, afirma Santiago Vallejo, presidente de la compañía.

Un ecosistema de marcas especializadas

Bajo la nueva plataforma se articula un ecosistema que integra a Isaval, especializada en la fabricación y distribución de pintura, como núcleo del grupo. A ella se suma Rhona, que concentra la propuesta para el sector de la construcción con soluciones como morteros, masillas y su sistema SATE Rhonatherm, enfocado en la eficiencia energética y la sostenibilidad en fachadas.

El ecosistema se completa con Hausâl, la marca que conecta diseño y distribución con arquitectura e interiorismo mediante superficies decorativas; y con Expaint, el área especializada en herramientas, complementos y maquinaria para garantizar la correcta ejecución de los sistemas a nivel profesional.

Crecimiento con visión y compromiso

Con esta nueva estructura, la marca refuerza su apuesta por el crecimiento en distintas dimensiones: ampliación de mercado, desarrollo de nuevas líneas de actividad, mejora de la eficiencia operativa y fortalecimiento de su presencia internacional, sin dejar de lado la sostenibilidad.

En palabras de Vallejo, “estamos construyendo una compañía más preparada, más conectada y con mayor capacidad para afrontar los retos del futuro”.

Estamos construyendo una compañía más preparada, más conectada y con mayor capacidad para afrontar los retos del futuro" Santiago Vallejo Presidente de la compañía

Esta nueva plataforma sienta las bases para un crecimiento sostenido, reforzando la capacidad de la compañía desde una estructura sólida. “ISAVAL GLOBAL es una herramienta para crecer con consistencia y visión a largo plazo”, añade el presidente.

Las instalaciones de Ribarroja de Turia han sido decisivas en el desarrollo de la empresa durante las dos últimas décadas. Coincidiendo con su aniversario, la compañía proyecta desde allí su nueva fase de crecimiento, apoyada en una visión más amplia que ya se anticipaba con la reciente creación de la Fundación Isaval Global.