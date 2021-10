Dos bomberos heridos en la extinción de un incendio en una granja avícola de Sinarcas

Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia continuan trabajando esta mañana en la labores de extinción del incendio desatado ayer tarde en una granja avícola en la partida de las Covatillas de Sinarcas, en la comarca valenciana de Utiel-Requena, y en cuyas labores de control y extinción quedaron heridos a dos bomberos. El fuego calcinó cuatro naves, una con animales.

?? Resum actuacions granja avícola #Sinarcas:



- D’un total d’11 naus s’hi ha vist afectada 1 d’animals vius, i 3 d’altres funcions (embalatges etc).



- S’hi han protegit punts fonamentals com 5 d’animals vius i 1 de pinsos, que no estan afectades