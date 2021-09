Un diseñador afincado en Valencia crea una lámpara que ilumina 45 días con medio litro de agua salada

El diseñador colombiano Miguel Mojica, afincado en València desde que cursó el Máster en Diseño de Producto de la Universidad CEU Cardenal Herrera, ha creado una lámpara que genera luz durante 45 días valiéndose tan sólo de medio litro de agua salada.



Este diseño sostenible, que recibe el nombre de Waterlight, ha sido premiado con un galardón Silver Cannes, en la categoría de diseño, y dos bronces, en innovación y responsabilidad social, en el festival de creatividad Cannes Lions 2021, en Francia.



Según ha señalado en una nota de prensa Miguel Mojica, se estima que unos 840 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad, y el proyecto Waterlight surgió "para iluminar la vida" de la comunidad Wayúu en Colombia, "para llevar luz a La Guajira, pero también para extenderse a cualquier lugar donde sea necesario".



Así, habla de la posibilidad de Waterlight de generar luz donde no llega la electricidad, de modo "que durante la noche se pueda continuar con la producción artesana, las labores de pesca o los estudios de los más jóvenes".



"Estando tan lejos de mi país, Colombia, sentía que era la oportunidad de sumar en esta nueva revolución por la energía limpia", ha comentado el diseñador, que ha colaborado con la compañía de energía renovable E-dina y con Wunderman Thompson Colombia.



Según ha dicho, Waterlight se ha convertido en un "diseño con un enfoque social y sostenible, que lleva la innovación a través un producto que se adapta a su entorno real", unas características por las que ha sido reconocido en el foro de la creatividad de Cannes.



La lámpara Waterlight, en la que Miguel Mojica ha participado como diseñador industrial y responsable del diseño creativo en 3D desde València, es un dispositivo que proporciona energía eléctrica a partir de la ionización del agua salada.



En el proceso, un electrolito formado por agua salada provoca una reacción, transformando el magnesio de su interior en energía eléctrica.



Mediante este proceso, se puede producir luz durante 45 días, con sólo medio litro de agua, y también recargar móviles y baterías con la energía limpia y renovable generada.



Construida a partir de materiales totalmente reciclables y resistentes, el diseño de la lámpara Waterlight está inspirado en la comunidad colombiana Wayúu y en su arte tradicional, que representa la fauna, la flora y su conexión con el mar.



Para Mojica, que finalizó el pasado curso el Máster en Diseño de Producto en la CEU UCH, el papel del diseño es "clave" para la sostenibilidad futura del planeta.



"A lo largo de la historia, el diseño ha transformado el mundo y ha revolucionado entornos de manera disruptiva. Con Waterlight estamos dando un paso hacia el diseño responsable y sostenible, deber que tenemos desde nuestra profesión. No podemos hacer un cambio radical de la noche a la mañana, así que las pequeñas revoluciones que suponen productos como Waterlight serán las que nos lleven a un verdadero cambio", ha considerado Mojica.



"Estoy convencido de que cada día somos más conscientes del impacto que tenemos en el planeta y confío en el cambio que estamos creando las nuevas generaciones de diseñadores apostando por el diseño sostenible y responsable", ha apuntado.



"La sostenibilidad se ha convertido en un requerimiento fundamental a la hora de diseñar y esto, seguramente, ayudará a resolver los nuevos retos que se presenten en el futuro. Además, la interdisciplinareidad con profesionales del ámbito biológico, médico y tecnológico será la llave para llevar la sostenibilidad al ámbito de lo cotidiano, a través del diseño de productos innovadores", ha agregado.