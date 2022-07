Detenidos dos hombres por estafa en varios municipios de Valencia

La Guardia Civil de Valencia ha detenido a dos hombres personas por acometer instalaciones eléctricas ilegales en varias parcelas rústicas de Chiva, Monserrat, Sollana y Turís a cuyos propietarios engañaban vistiendo uniformes y utilizando vehículos de diferentes compañías eléctricas, en una estafa con la que obtuvieron unos beneficios de más de 100.000 euros.



Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la operación, denominada "Villaldea 2", comenzó en junio, cuando los agentes localizaron varias parcelas que estaban conectadas de forma ilegal al tendido eléctrico en los términos municipales de Chiva, Monserrat, Sollana y Turís.



Los sospechosos estaban "bien organizados" y engañaban a los propietarios de las parcelas portando uniformes y utilizando vehículos de diferentes compañías eléctricas, de forma que "se aparentaba legalidad y generaba confianza en los dueños de las tierras".



Los estafadores ofrecían a sus víctimas la posibilidad de instalarles un contador eléctrico en sus terrenos, que no son urbanizables y en los cuales no está autorizada dicha instalación. Para ello, los delincuentes sustraían contadores de viviendas no ocupadas para, posteriormente, instalarlos en el terreno de los nuevos propietarios y conectarlos a la red de suministro eléctrico principal.



El suministro eléctrico en ocasiones estaba a cientos de metros de distancia, para lo cual era necesario realizar de zanjas con maquinaria pesada. Así, los contadores seguían figurando en la ubicación de la vivienda de la cual había sido sustraído, pero a nombre del nuevo cliente.



Los autores lograron estafar a un total de 12 propietarios entre 6.000 y 12.000 euros a cada uno, por lo que obtuvieron unos beneficios de más de 100.000 euros.



La Guardia Civil de Valencia concluyó esta operación a mediados de julio con la detención de 2 hombres, de 43 y 53 años y de nacionalidades española, por 12 delitos de estafa, 8 hurtos y un delito de defraudación de fluido eléctrico.