El detenido por matar a su hijo de 11 años en Sueca pasa hoy a disposición judicial

El hombre detenido por matar a cuchilladas a su hijo de 11 años el domingo en Sueca (Valencia), que tenía una orden de alejamiento de su exmujer por malos tratos, va a pasar este miércoles a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Sueca.

El hombre está detenido desde el domingo, después de que la madre acudiera al domicilio paterno a recoger al único hijo de ambos, que ese día cumplía 11 años, y al no abrirle la puerta avisó a los servicios de emergencias.

Cuando una patrulla de la Guardia Civil se personó en la vivienda, ubicada en el centro de Sueca, los agentes se encontraron con el cuerpo sin vida del niño, Jordi, en lo que supone el primer caso de violencia vicaria registrado este año.

Por otra parte, la Conselleria de Justicia ha convocado para este miércoles a responsables de los diversos operadores jurídicos que actúan en la Comunitat Valenciana a una reunión en la Ciudad de la Justicia de València para analizar posibles disfunciones en este caso, ya que el hombre tenía la custodia compartida del menor pese a estar condenado por maltratar a su madre.

Judicatura, Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, atención a las víctimas, el instituto de medicina legal, deben "analizar y evaluar qué es lo que ha pasado y por qué, a pesar de que ella denunció, no hemos sido capaces de detectar al monstruo y el riesgo que corría esa mujer, y sobre todo ese menor, y no podernos anticipar". Son palabras textuales de la titular de Justicia del gobierno valenciano, Gabriela Bravo, quien no esconde que en este caso "han fallado muchas cosas".

"La comunicación hay que mejorarla y que los juzgados puedan tener esa interconexión, aunque en este caso sí que tenían acceso al sistema que permite conocer las resoluciones que dicta un juzgado de violencia, porque es un partido judicial mixto", ha asegurado.