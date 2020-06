Después de un año el Palau de la Música sigue sin fecha de reapertura

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, Mª José Catalá, ha denunciado que hoy hace justo un año que se desplomaron ocho metros del techo de la sala Rodrigo del Palau de la Música, cayendo sobre el patio de butacas, y que sin embargo esta es la hora en la que "no hay ni fecha" para la reforma.

Mañana martes se celebra consejo de administración del Palau y el grupo 'popular' aprovechará para exigir que el Ayuntamiento informe del cronograma completo para la reapertura, sus planes para la reprogramación, la situación de los abonados y la del director cuyo nombramiento fue anulado por el TSJCV, Vicent Ros.

Catalá ha criticado la "apatía y falta de impulso" del gobierno municipal (Compromís y PSPV) para reabrir la institución cultural más importante de la ciudad.

En un comunicado, el PP hace hincapié en que el Ayuntamiento tardó seis meses en licitar la redacción del proyecto y que "aún está estudiando las ofertas para la redacción". Queda por valorar la parte económica, esta adjudicación y "todavía el proceso para la ejecución de las obras", todo ello sin la auditoría completa que exigió el PP y fue aprobada por el pleno municipal.

"Son demasiados frentes abiertos; para afrontarlos, el equipo de gobierno debe abandonar la lentitud, volcarse al completo y agilizar todos los procedimientos para que el Palau reabra lo antes posible. La capital de la música no puede tener su templo cerrado".

Los incidentes del Palau que culminaron con parte de la caída del techo son, para el PP, consecuencia de años de dejadez y falta de inversión del gobierno municipal: "En los últimos tres años, el presupuesto para mantenimiento disminuyó un 62%; en 2017 se presupuestaron 16.000 euros, en 2018 10.000 y en 2019 6.000".

Siete meses antes de la caída, "el edificio ya dio señales de problemas, cayó parte del techo de la sala Iturbi por filtraciones de agua y tampoco se arregló". A pesar de ello, "en los presupuestos de este año no hay una partida específica para reparar los daños del edificio clausurado y la destinada a reparaciones ha bajado un 99%".