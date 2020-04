El Pp-CV no descarta acudir a los tribunales como ya han hecho los sindicatos por la falta de protección de los sanitarios, pero reconoce que no es el momento oportuno y que tiempo habrá de tomar esa decisión.

Hasta entonces, lo primero es reclamar de la Generalitat algún tipo de luto oficial después de que los fallecidos valencianos se acercan ya al millar. Reflexión que ha aprovechado la líder de los populares valencianos Isabel Bonig para mostrar las condolencias por la pérdida del ex vicepresidente de Consell y ex presidente de las Cortes, Juan Cotino. Y nada más homenajear a los que nos han dejado, lo siguiente que proponen los populares es tratar de que la economía no suponga un dolor añadido a la crisis. Por eso reclaman test masivos, porque es condición “sine qua non” para volver a la normalidad con garantías. Además, el PP tiende la mano al presidente Puig para rehacer un presupuesto autonómico que ha quedado en papel mojado y cuyas líneas generales debería ser adelgazar la administración para destinar ese dinero a incentivar y ayudar a que los maltrechos sectores económicos se puedan levantar. Algunas de las ideas que se apuntan son reclamar al gobierno central los 281 millones de euros que adeuda a la Comunidad, pagar todo lo que se debe a los proveedores, reducir número de consellería y los 330 asesores del ejecutivo "tripartito", hacer planes dambiciosos de apoyo a la industria incluyendo al truismo, asumir la cuota de los 352 mil autonomos valencianos de los próximos tres meses, o incentivar la creación de empleo asumiendo parte de las cuotas de las seguridad social. En total, creen los populares que se podrían habilitar unos 1200 millones de euros sin necesidad de aumentar impuestos a los contribuyentes valencianos.

Y para poner en marcha estas medidas, debatir cualquier otra y fiscalizar al gobierno, la líder del PP pide -pasadas ya las semanas más críticas- se retome la actividad parlamentaria para poder fiscalizar al ejecutivo, del que no quiere hacer mucha sangre en medio de la crisis pero del que ya asegura que tiene pruebas de descoordinación e improvisación.