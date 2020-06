Desalojado de urgencia un juzgado de Valencia por posible caso de Covid-19

Un posible caso de Covid-19 ha obligó ayer a desalojar un juzgado de Instrucción de València y a activar todos los protocolos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evitar cualquier contagio.

Como marcan los protocolos, se contactó con todas las personas que habían podido estar expuestas al virus, se realizarán pruebas preventivas y -en su caso- se aplicará la correspondiente cuarentena.

No es la primera vez que se produce un desalojo de estas características en la Ciudad de la Justicia de València. El pasado 18 de marzo se ordenó también, por razones de urgencia, el desalojo de las instalaciones judiciales para desinfectar unos cuantos juzgados y dependencias al comunicarse posibles casos de contagio.

De esta manera se estableció que iban a funcionar únicamente de forma presencial los Juzgados de Instrucción, de Menores y de Violencia sobre la Mujer de guardia.

Y al resto de fiscales, letrados de la Administración de Justicia, jueces y funcionarios asignados a los servicios mínimos se les pidió estar localizables permanentemente para el cumplimiento de dichos servicios.

Se da la circunstancia de que justo la semana pasada varias voces avisaban de la acumulación de asuntos judiciales sin resolver provocada por el estado de alarma, genera un alto riesgo de atasco, e incluso colapso, en los tribunales y jugados.

Por un lado está la celebración de juicios que han quedado pendientes a causa de la suspensión de procedimiento, pero a eso hay que añadir la multitud los asuntos que va a desatar la crisis económica de la que se preveen concursos de acreedores, despidos colectivos, deudas, procedimientos de Seguridad Social, ejecuciones de sentencia en familia para recuperar las visitas a los hijos por parte de progenitores no custodios, impagos de pensiones, modificación de medidas de manutención de los menores ante la caída de los ingresos, etc ...