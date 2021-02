La delegada del Gobierno niega que en Valencia hubiera cargas policiales y no piensa dimitir

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha contestado a Compromís y a cualquiera que pida su dimisión por la actuación policial en la concentración de apoyo a Pablo Hasel en València que "están en su derecho" de pedirla, pero no entra en sus "cálculos de momento darles ese gusto".

Calero ha defendido que en la concentración de València del pasado martes en apoyo al rapero hubo "contención" policial para que "la cosa no fuera a más", pero no cargas policiales de disparos de bolas, y ha destacado que, vistos los disturbios de Barcelona y Madrid, aquí no se llegó "a más".

La delegada ha reivindicado que en España la libertad de expresión "está garantizada", al igual que los derechos fundamentales de concentración, por lo que la Delegación del Gobierno en la Comunitat no va a "coartar la libertad de manifestación y de concentración".

De hecho, ha precisado que mientras se celebró la concentración de València "no hubo ningún problema", pues la Policía está "para preservar los derechos de los que deciden manifestarse". Lo que ocurre es que al finalizar la concentración, algunos de los jóvenes quisieron saltarse las normas. "Eso no es libertad de expresión, eso no es más democrático, eso perjudica a la democracia y perjudica a la libertad de expresión, y eso fue lo que pasó"

Según la delegada, la Policía "tuvo que poner orden", porque "no se puede convertir una concentración en una manifestación", y ha insistido en que se distinga "muy claramente" entre libertad de expresión y los disturbios.

Ante la posibilidad de que se reclamen nuevas concentraciones, Calero insiste en pedir "tranquilidad", "calma" y "responsabilidad", porque "no se ganan más derechos con la crispación", y porque si lo que quieren es pedir que Hasel salga de la cárcel no tiene sentido "montar esos disturbios".

Preguntada sobre si se va a investigar la actuación policial en esa concentración, la delegada ha explicado que la propia Policía siempre analiza lo que ha podido pasar, y que se les ha pedido un informe al respecto.

Además, ha dicho que tiene pendiente revisar, junto al jefe de la Policía, los vídeos de esa jornada, para "hacer un análisis en profundidad de lo que ha pasado y cómo ha pasado".