Decae el protocolo covid en los colegios valencianos excepto mascarilla en interior

Las consellerias de Educación y de Sanidad han remitido una carta los centros educativos comunicándoles que el documento-guía "Gestión de casos covid-19" ha quedado sin efecto salvo el uso de la mascarilla, que sigue siendo obligatorio en espacios cerrados.

Así, se actualiza el Protocolo de protección y prevención ante la transmisión y contagio del SARS-COV-2 para centros educativos, y a partir de este momento, en el ámbito educativo no se establecerán actuaciones ni medidas específicas, dirigidas a casos o en contactos estrechos, diferentes de las establecidas para la población en general.

En este sentido, ya no se hará seguimiento de casos y contactos en el ámbito educativo, puesto que los casos confirmados leves y asintomáticos ya no realizarán aislamiento y los contactos estrechos ya no harán cuarentena, informa la Generalitat.

Según el escrito, en la situación actual no será necesario el mantenimiento de la distancia interpersonal, tanto dentro del aula como cuando se desplacen por el interior del centro educativo.

Con carácter general, tampoco será necesario mantener la entrada ni la salida del alumnado al centro de manera escalonada, aunque se recomiendan otras medidas organizativas para evitar las aglomeraciones; las asambleas y reuniones podrán realizarse manteniendo medidas de higiene; y se permite el acceso de familia.

En cuanto al alumnado, ya se permite la interacción entre grupos de diferentes cursos, siempre que se guarden las medidas vigentes preventivas.

Respecto al uso de la mascarilla, será aplicable la normativa vigente respecto a medidas preventivas ante la covid-19, siendo su uso obligatorio a partir de primero de Primaria en espacios cerrados.

SIN AULAS CONFINADAS DESDE EL 1 DE ABRIL

Por otro lado, las autoridades sanitarias han informado de que, a fecha del pasado 1 de abril, no hay confinado ningún grupo de ningún centro educativo, y durante la última semana de marzo el 100 % de los grupos ha seguido las clases presenciales sin ninguna incidencia.

El 0,16 % del total de la población escolar de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP está confinado, ya que al 0,10 % del alumnado que es positivo activo hay que sumar otro 0,06 % de alumnos por haber sido contacto estrecho con positivos, indica la Generalitat.

Respecto al personal docente, el 0,37 % está confinado, un porcentaje que viene dado porque al 0,26 % del profesorado que es positivo activo hay que sumar otro 0,11 % en aislamiento preventivo. Por provincias, en Valencia, el 0,18 % del alumnado y el 0,44 %, del profesorado.