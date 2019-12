Cuenta atrás para la gratuidad de la AP7 después de 40 años pagando religiosamente.

En 7 días se producirá la liberalización a su paso por gran parte de la Comunitat Valenciana. Oficialmente la gratuidad se hace efectiva el próximo 1 de enero de 2020 pero la concesionaria ya ha anunciado que levantará las barreras dos horas antes, a las 22 de la noche del 31 de diciembre, y mandará a los trabajadores a tomarse las uvas tranquilamente a sus casa.

En el caso de la CV la liberalización es efectiva desde Vinaròs hasta San Juan de Alicante. El tramo llamado 'circunvalación de Alicante' (hasta el enlace con A-31 y A-7) sigue siendo de pago (unos 3 euros), pero ya no sube el precio en 2020. También seguirá siendo de pago el tramo Crevillente-Cartagena porque aún no ha vencido el contrato con la empresa Ausur. Este tramo es gratis en la parte de Murcia pero no en los peajes alicantinos de Los Montesinos y la La Zenia.

Respecto a los peajes ya están siendo desmontados en algunas zonas con tráfico 'reducido', por ejemplo en la Marina Alta y el resto se demontarán poco a poco pero ya con la carretera libre de pago y por tanto con todas las berreras subidas.

Y una curiosidad es que como el Ministerio de Fomento no ha pensado en un nombre para la nueva autovía, mantendrá su actual nombre de AP-7 (con la 'p' de peaje) aunque en realidad ya no se pague.