Cruz Roja vigila desde hoy que no haya incendios forestales en la Devesa-Albufera

Cruz Roja iniciará este fin de semana la campaña de prevención de incendios forestales en la Devesa-Albufera de València, un proyecto llevado a cabo a través del programa de voluntariado socioambiental que impulsa la entidad en colaboración con el servicio de Devesa-Albufera del Ayuntamiento de València.

La iniciativa está orientada a prestar ayuda a los servicios municipales en las labores de vigilancia disuasoria y de sensibilización e información en el Parque Natural de la Devesa-Albufera por medio "de personal voluntario convenientemente formado y en plena coordinación durante el servicio con los agentes ambientales".

Con este programa medioambiental se busca evitar los incendios forestales en este paraje natural, así como "concienciar a la ciudadanía que visite el entorno transmitiéndole buenas prácticas que no dañen el ecosistema".

Como en años anteriores, se ofertan 468 puestos de acción voluntaria. Y la novedad este año la marca -como no- la situación de crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y que obliga a que "se potencien las medidas de seguridad del voluntariado para proteger su salud" frente a esta pandemia.

El proyecto se llevará a cabo hasta el 27 de septiembre y los patrullajes medioambientales se desarrollarán los sábados y domingos, en turnos formados por seis personas, de mañana y tarde. La entidad ha explicado que de este modo se consigue formar "un equipo humano estable".

El personal voluntario aprovechará estos patrullajes para informar y aconsejar a la ciudadanía sobre una gestión adecuada de residuos relacionados con la protección frente a la Covid-19 como los guantes y las mascarillas, ha resaltado Cruz Roja.

La organización ha afirmado que desde la puesta en marcha, en 2016, del proyecto medioambiental de Cruz Roja Española en la Devesa-Albufera "no se ha producido ningún gran incendio en este paraje" y ha señalado que este dato "contrasta con los 34 incendios que se produjeron entre los años 2005 y 2015, según las estadísticas del 112". En este sentido, ha agregado que "se demuestra así la efectividad de este tipo de intervención de voluntariado socioambiental".

Por otro lado, Cruz Roja ha valorado la "gran aceptación social" con la que cuenta este iniciativa y ha comentado que en 2019 "se cubrió más del 85 por ciento de los 468 puestos ofertados, cumpliendo con éxito la cobertura de acción voluntaria".