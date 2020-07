Cruz Roja avisa que la población más vulnerable al Covid-19 es también la de mayor riesgo por el calor

Cruz Roja lanza diversos consejos a la población para protegerse del calor y advertirte de que las personas más vulnerables a la Covid-19 también lo son ante las altas temperaturas, es decir, el colectivo de los mayores.



La entidad benéfica asegura que "los efectos adversos para la salud de las olas de calor se pueden prevenir en gran medida a través de buenas prácticas de salud pública, a la que se vez que se siguen los consejos para protegerse de la Covid-19". En esta línea, apunto que "beber líquidos en abundancia, hacer comidas ligeras o mantener el hogar fresco" son algunas de sus recomendaciones ante la ola de calor.

La organización, que ha asegurado que también se debe proteger a la población infantil, ha resaltado que Cruz Roja en la Comunitat Valenciana estará pendiente de 34.000 personas mayores usuarias de Teleasistencia en alertas rojas por calor y afirma que "ofrecerá consejos a través de correos electrónicos a personas usuarias, personas socias y empresas colaboradoras".

Cruz Roja recuerda que "el calor no afecta a todas las personas por igual" y ha insistido en que las más vulnerables son además de las personas mayores, la población infantil, sobre todo menores de 4 años, y las personas con enfermedades crónicas y en tratamiento con determinados fármacos.

La entidad incluye también en los grupos de riesgo a personas con obesidad o exceso de peso y a personas con dificultades de comprensión, orientación, poca autonomía en la vida cotidiana y consumo de alcohol y otras drogas.

Cruz Roja recuerda un verano más las pautas sencillas para reducir los problemas derivados de las altas temperaturas y aconseja "evitar salir y realizar actividades extenuantes durante el momento más caluroso del día". Igualmente, recomienda "mantenerse a la sombra, no dejar a niños o animales en vehículos estacionados y, si es necesario y posible, pasar 2-3 horas del día en un lugar fresco mientras respeta la distancia física de al menos un metro". En la misma línea, la organización pide que se mantenga "el hogar fresco". También conviene "usar el aire nocturno para enfriar su hogar y reducir la carga de calor dentro de casa durante el día usando persianas y apagando la mayor cantidad posible de dispositivos eléctricos", y casi más importante que todolo anterior es "mantener el cuerpo fresco e hidratado bebiendo agua regularmente, evitar bebidas azucaradas, alcohólicas o con cafeína, usar "ropa ligera y larga", tomar duchas o baños fríos".

Respecto a las comidas, la entidad insiste en hacer "comidas ligeras" que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor como ensaladas, frutas, verduras, gazpachos o zumos.

Y para quienes no tengan más remedio que permanecer en el exterior, aconseja estar a la sombra, usar ropa ligera y de color claro, protegerse del sol, usar sombrero y protector solar, además de llevar calzado fresco, cómodo y que transpire.