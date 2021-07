El PP critica que Ribó "lleva 50.000 euros" en ayudas a entidades "que defienden los Països Catalans"

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de València ha denunciado que el gobierno municipal "lleva gastados más de 50.000 euros" en subvenciones a "entidades que defienden los Països Catalans", una cuestión que ha tachado de "insulto a las señas de identidad".

La viceportavoz del Grupo Municipal Popular, María José Ferrer San Segundo, ha precisado que la última ayuda se dio hace apenas unas semanas con el convenio de colaboración Sociedad Coral El Micalet, organizadora de las Reinas Magas, para este año 2021 con un gasto de 25.000 euros, ha indicado el PP en un comunicado.

Asimismo, en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de València está previsto subvenciones, además de a el Micalet, otras subvenciones a Escola Valenciana y la Xarxa d Entitats del País Valencià. En total, 85.000 euros, según la formación.

"Vamos a volver a exigir que en los presupuestos de 2022 no se otorgue ninguna ayuda a las entidades catalanistas. Lo hicimos el año pasado y Compromís y PSPV no quisieron rectificar, y vamos a volver a pedirlo porque no podemos consentir más faltas de respeto, injerencias y apropiación de lo valenciano pagados con dinero público", ha señalado San Segundo.

El Grupo Municipal Popular ha denunciado también que "Ribó está adjudicando los cursos de valenciano a Acció Cultural del País Valencià por más de 40.000 euros , cuando es obvio que esta entidad defiende el catalán y el independentismo inconstitucional".

Asimismo, "la revista editada por Eliseu Climent, protagonista de la polémica del tuit del Mercado Central, recibe también dinero público del gobierno de Ribó", ha criticado el PP, que asegura que "desde que Ribó llegó a la alcaldía ha regado con miles de euros la revista de editada por Climent".

"Lo que pasó el domingo con el tuit de la Generalitat fue vergonzoso. El Mercado Central, icono y símbolo de la ciudad, no se merece que se le envuelva en esa polémica, todo por la hoja de ruta pancatalanista del Botànic", ha finalizado.

Es paradójico que quienes promueven la autodeterminación de Cataluña llamen ‘secesionistas’ a los valencianos q no queremos que nos incluyan en sus imaginarios “països”. Quieren decidir, pero solo ellos y por los demás



??En el ?@ppcv? lo tenemos claro:#NoSomPaïsosCatalanspic.twitter.com/dyNJJ0ZO50 — María José Ferrer San Segundo (@MJFSanSegundo) July 19, 2021

