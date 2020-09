Continúa la búsqueda de los dos toros bravos que campan sueltos por los alrededores de Alfarp

El Ayuntamiento de Alfarp ha emitido un bando municipal en el que alerta a la población de la presencia de dos animales sueltos por la zona del Camí de Alginet y el Camí Sueca y señala que se está haciendo todo lo posible para captuarlos antes de que algún agricultor o persona que salga a caminar o con la bici pueda llevarse un susto.

El municipio entero está en vilo desde el lunes por la tarde. Los morlacos escaparon del recinto situado en la partida El País.

Sobre el mediodía de ayer los dos animales fueron vistos cerca del camino d'Alginet y el camino de Sueca, pero cuando la Policía Local y el ganadero intentaron subirlos al camión huyeron y se les perdió el rastro. Por la tarde se les buscaba por la zona cercana del río Magro, una zona muy extensa por lo que las tareas para localizarlos son complicadas.

Según ha explicado el alcalde de Alfarp, Santiago Cervera, al diario Las Provincias las reses están “alejadas del casco urbano, pero el peligro reside en si se encuentran a un agricultor o a una persona haciendo deporte".

Las autoridades locales confían en que cuanto antes se pueda atrapar a los animales y acabar con el riesgo que supone que unos animales bravos vaguen por el campo.

Y -atención- no es la primera vez que ocurre. En abril del año pasado ya se escaparon dos vacas bravas de este mismo corral del municipio de Alfarp y llegaron a los términos de otras localidades cercanas donde finalmente pudieron ser atrapadas.

En este sentido, el alcalde promete mano dura con la granja en cuestión “No sé como se han escapado, no es normal, no se pueden escapar así como así, o las vallas no son las que toca o las medidas de seguridad no son las adecuadas, o falta mantenimiento”. Y aunque no lo detalla, asegura que el ayuntamiento «ya ha tomado medidas».