La consellería de Transparencia abre expediente sancionador a una empresa del hermano de Puig

La conselleria de Transparencia dictó el pasado mes de febrero (aunque no se ha sabdio hasta hace un par de dias) l una resolución en la que acuerda «iniciar un procedimiento sancionador» contra Comunicacions dels Ports, la empresa de la que es consejero delegado Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat.

La resolución administrativa justifica la medida en la necesidad de aclarar «posibles responsabilidades en las que pudiera haber incurrido» la empresa investigada. En concreto, el escrito d ela consellería alerta de un posible «incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa» que establece la ley de Transparencia. Y es que esta norma obliga a dar publicidad a toda ayuda pública que exceda de 100 mil euros anuales, y sin embrago, la productora del hermano de Puig no lo habría hecho pese a las numerosas subvenciones públicas recibidas de la Generalitat y que entre los años 2016 y 2018 superarían los 380.000 euros.

La resolución de la consellería designa a un funcionario de carrera de este departamento como instructor del expediente, y que será el encargado de elevar una calificación inicial de los hechos y «sanciones que pudieran corresponder».

La resolución, que parte de una denuncia presentada por el PP valenciano hace ya más de un año, establece un límite de tres meses para resolver el expediente, aunque todos los plazos administrativos han estado paralizados tres meses por el Covid-19.

Cabe recordar que la investigación administrativa no es, ni mucho menos, la única ni la más importante. Paralelamente, la Justicoa sigue investigando posibles irregularidades en las subvenciones otrogadas a las emprerdsas de familiares o conocido sdel presidente. De hecho, la semana pasasa la Fiscalía Anticorrupción pedía al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia que recabe diversos expedientes adjudicados a mercantiles del hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y sus socios, los Adell Bover, por parte del Consell y de la Diputación de Barcelona para estudiar la compatibilidad de las subvenciones y los importes otorgados. Este juzgado investiga un presunto fraude en ayudas al fomento del valenciano tras una querella del PP.