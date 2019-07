Consellería no paga la limpieza

Los sindicatos de UGT y CCOO se han manifestado junto a varias trabajadoras afectadas en la plaza Manises, en frente del Palau de la Generalitat Valenciana. Las protestas van dirigidas a la Consellería por los impagos de la empresa adjudicada para el servicio de limpieza de los institutos de secundaria en la Comunidad Valencia.

La empresa contratista da el servicio de limpieza a 85 institutos públicos. Los reiterados impagos llevó este curso a las limpiadoras a declararse en huelga durante más de cuatro semanas. Un total de 25 días sin limpiar las aulas, lo que provocó diversas dificultades para el correcto funcionamiento de los institutos. La huelga se levantó a mitad de marzo tras empezar a abonar la empresa las nóminas pendientes.

Se tratan de más de 500 trabajadoras que están teniendo dificultades para poder pagar gastos como el alquiler, recibos y comida.

Pocos meses después, la situación se repite y las trabajadoras no han cobrado la nómina de mayo, junio y la extraordinaria de verano. Desde la Consellería apuntan a que han pagado a la empresa, y desde la empresa les dicen que Consellería no les ha pagado. Supuestamente el 4 de julio la empresa cobró la factura de mayo y el 31 del mismo mes cobrará la factura de junio. Sin embargo, las trabajadoras no han visto ni un euro.

Una de ellas es Yolanda Guerrero. En la concentración, contaba apenada que su hija abre la nevera y ve poca comida. Como madre de una niña de 3 años sufre porque no tiene dinero para más a pesar de haber trabajado sus respectivas jornadas. Y como ella, todas tienen detrás una historia, unos gastos que pagar y, al fin y al cabo, una vida que vivir.