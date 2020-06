El conseller Marzá no descarta que la mejoría de la pandemia permita un inicio de curso normal

Con el escenario actual de mejoría generalizada pero con el virus todavía "danzando" y provocando contagios, aunque sean pocos, los alumnos de Infantil y Primaria de los centros educativos valencianos volverán a las aulas el próximo curso con un 100% de presencialidad y horario completo, mientras que los de Secundaria y Bachillerato lo harán en función de las posibilidades de cada centro de cumplir las medidas de seguridad.

Lo ha vuelto a explicar este mediodía el conseller de Educación, Vicent Marzà, que ha matizado que todo dependerá de cómo evolucione la pandemia. De hecho, su departamaneto trabaja en el escenario actual pero también en otros dos: uno cuya mejoría sanitaria fuera tal que se pudiera iniciar el curso con absoluta normalidad en todas las etapas y un segundo escenario en el que posibles rebrotes de entidad obligaran de nuevo a un confinamiento prolongado y se tuviera que re-inicar el curso otra vez vía telemática.

Volviendo al escenario intermedio, que es en el que se trabaja, se doblarán las aulas para garantizar ratios de entre 15 y 20 alumnos, que en los casos de Infantil y Primaria se convertirán en "grupos estables de convivencia" en los que no deberá guardarse la distancia de seguridad, pues a estas edades "no son capaces", ni se pretende que lo sean, de respetar esa separación.

En Secundaria y Bachillerato sí habrá que cumplir con el criterio de distanciamiento, y esa es una de las razones por las que no se puede garantizar el 100 % de presencialidad, ya que las aulas "son limitadas". No obstante, Marzà ha insistido en que la presencialidad total se aplicará en aquellos institutos en los que sea posible cumplir la distancia. "Con criterios educativos lo ideal sería volver al 100 % de presencialidad pero la realidad no lo permite", ya que aun hay pandemia y "hemos de poner por encima el criterio sanitario".

El conseller ha reconocido que como estas circunstancias son las más probables, se va a contratar más profesorado para garantizar el desdoblamiento de clases, con los fondos previstos por el Gobierno y con el presupuesto de la Conselleria, al tiempo que se destinarán recursos para establecer cursos y programas de refuerzo con los que recuperar el tiempo perdido estos meses.

Marzà ha explicado que hoy mismo la consellería ya esté remitiendo su protocolo a los centros, y que una vez recibido serán los centros los que realicen propuestas de cambios o adpataciones particulares que -en todo caso- deberá aprobar las consellería. De esta forma, lo previsto es que en las próximas semanas se pueda concretar cuál será el modelo organizativo particular de cada centro, siempre en función de la situación actual, y que será adaptable en caso de que las cosas vayan mejorando, o incluso, también de que vayan a peor.

En el caso de la Educación de 0 a 3 años, se seguirán los mismos criterios que para Infantil y Primaria, donde también se ha tenido en cuenta la conciliación por tratarse de un colectivo que no puede quedarse solo en casa.