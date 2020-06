El Consell da "luz verde" al protocolo de visitas a los residentes de centros de mayores

Se puso en marcha esta semana a petición de la patronal de residencias y faltaba el trámite de aprobar el protocolo en el pleno del gobierno. La resolución regula el proceso de desescalada, tanto en los centros de carácter residencial, como en los centros de atención diurna, viviendas tuteladas y los Centros Especializados de Atención a Mayores (CEAM), Centros Integrales de Mayores (CIM), así como centros asimilados.

El plan de transición hacia una nueva normalidad elaborado por la conselleria establece que, una vez que la Comunitat Valenciana ha entrado en la fase 2, los centros residenciales de personas mayores permitirán retomar las visitas de familiares y los reingresos de todas las personas usuarias que durante la pandemia solicitaron el alta voluntaria con reserva de plaza.

Asimismo, se podrán realizar nuevos ingresos a partir de la segunda semana de esta fase 2, siempre que, en ambos casos, el centro disponga de, al menos, el 10 por ciento de las plazas disponibles para aislamiento y que la persona que solicite el ingreso cuente con una prueba PCR negativa.

El reingreso o el nuevo ingreso se realizará en una habitación individual con baño de uso exclusivo, donde permanecerá quince días en aislamiento y se le volverá a realizar otra prueba PCR, que deberá resultar negativa para que se le autorice la convivencia ordinaria en el centro.

En cuanto a las visitas, la conselleria ha establecido que deberán ser con cita previa, de hasta dos familiares o personas allegadas por persona residente que deberán entrar de forma individual, excepto si son convivientes en cuyo caso podrán entrar juntas.

Para evitar aglomeraciones en la residencia, el centro organizará un máximo de visitas diarias, que se regularán en tramos, entre el 25 y el 10 por ciento de capacidad del centro, dependiendo del número de personas residentes.

Los familiares deberán tomarse la temperatura antes de acceder al centro y observar las medidas de higiene y prevención establecidas por las autoridades sanitarias, en particular, el mantenimiento de la distancia de seguridad de dos metros, la higiene de manos y el uso de mascarilla.

Las visitas se realizarán preferentemente en espacios al aire libre, habilitando cuando no sea posible un lugar próximo al acceso del centro con dimensiones suficientes para garantizar la distancia social de dos metros, y en el que puedan reunirse las visitas de las personas familiares evitando la deambulación por el centro. Entre una y otra visita el personal de limpieza desinfectará las dependencias.

Respecto a las actividades, la resolución de la conselleria establece también que se podrán desarrollar las actividades en las áreas de atención psicológica, terapia ocupacional, de rehabilitación, de animación así como de prevención y promoción de la salud, según las características estructurales del centro y respetando las medidas de seguridad establecidas.

Los servicios de peluquería y podología seguirán su actividad con cita previa, atención individual y garantizando las medidas de seguridad e higiene. Las personas residentes acudirán al servicio con mascarilla y en el horario establecido, y una vez realizado cada servicio se desinfectará el material y las superficies utilizadas.

En esta segunda fase todavía no se podrán realizar salidas de esparcimiento de las personas residentes ni individualmente ni en grupo, lo que si será posible en la fase 3.