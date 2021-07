Conoce La Venuseta: la nueva guerrera contra el cáncer de mama

Mª Jesús González llevaba una vida normal. Estudió bellas artes, hizo su grupo de amigos y formó su propia familia con un marido, Gonzalo, y un hijo. Las preocupaciones de Mª Jesús no iban más allá de los problemas corrientes que perfilan el día a día de cualquier persona: coger la mascarilla para salir, pagar el impuesto de la luz o acordarse de comprar café. Hasta que, en octubre de 2020, a Mª Jesús le diagnosticaron cáncer de mama.

Para ella, La Venuseta es sólo “un granito de arena en el desierto”. Con un tono humilde, asegura que la idea en sí fue muy fácil: “lo difícil habría sido no hacerlo”. Cuando se encendió la bombilla y se lo transmitió a sus compañeros de la facultad, cada uno en su disciplina artística, recibió una oleada de apoyo. Su familia y sus amigos han sido sus pilares fundamentales este último año.

Utilizar el símbolo de la Venus de Milo, según cuenta Mª Jesús, fue “muy intuitivo”. En este caso, La Venuseta tiene una peculiaridad que la distingue de la clásica Venus de Milo: está amputada con una mastectomía; es decir, le falta un pecho. “Es el canon de belleza clásico, que, aún sin brazos y con otra amputación, sigue manteniendo esa belleza, esa mirada fuerte” explica Mª Jesús.





La imagen estaba clara, pero faltaba bautizar el proyecto y darle sabor. Hablándolo con su amigo Santi, de la agencia Rosebud, nació el nombre: La Venuseta. Querían usar únicamente ingredientes de proximidad, como el limón, las fresas del terreno, e incluso el jengibre confitado. Mª Jesús sonríe al recordarlo y explica: “Durante el tratamiento tomé mucho jengibre por las náuseas”. Tras un mes de pruebas, La Venuseta, el sorbete fresco ahora tan popular, estaba lista.

La acogida masiva los ha pillado por sorpresa. “Llevamos apenas dos fines de semana en marcha y ya hemos vendido alrededor de 600 piezas” celebra la creadora. Aunque de momento sólo puede adquirirse en la Helados Bayarri, negocio de la familia, hacia octubre buscarán otros puntos de venta en Valencia para seguir trabajando por el objetivo solidario. Su meta es alcanzar a vender 3.500 piezas este verano y destinar los recursos al INCLIVA Instituto de Investigación Sanitaria.

Su tipo de tumor hace 10 años no tenía un pronóstico tan bueno, pero la medicina ha avanzado mucho. “La ciencia salva vidas” asegura Mª Jesús, “nos lo repiten tanto que no te llega hasta que te ocurre algo”. Sigue en tratamiento preventivo hasta enero, pero está curada y así le pide a su oncólogo, su amigo, que se lo repita constantemente. Su consejo a las mujeres que están luchando contra el cáncer de mama lo dice todo de Mª Jesús: “Cuando crees que no puedes más, puedes; no te imaginas la fuerza que tenemos dentro”.