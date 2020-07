La concertada católica aplaude la gestión de la pandemia del conseller Marzá

Es tal la incertidumbre respecto al inicio de curso escolar 20/21 que en Cope Más Valencia hemos querido palpar cómo se trabaja en la preparación del que sin duda va a ser el año más dificil en la historia de la mayoría de colegios.

La Secretaria Autonómica de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, constata esa incertidumbre y reconoce abiertamente que esta siendo muy complejo para todos los equipos directivos, tanto de la pública como de la privada.

Y es que ya se sabe que las directrices que marcan las autoridades sanitarias y docentes es que por encima de cualquier criterio docente debe prevalecer el criterio sanitario del distanciamiento. Lo que ocurre es que a la hora de concretar ese criterio en la logística de un centro educativo, resulta poco menos que imposible.

Como explica Vicenta Rodríguez las aulas de la inmensa mayoría de los colegios están llenas y resulta muy dificil hacer ahora grupos de 20 y dejarse fuera a 5 o 7 alumnos que se supone que "sobran". Hay que integrarlos y no es fácil.

Si se desdoblan los grupos, también hay que encontrar los espacios en los colegios, y es evidente que muchos centros (de nuevo la mayoría) no cuentan con espcaios suficientes como para desdoblar todas las aulas y todas las líneas.

En este punto, Rodríguez explica que los equipos directivos derrochan imaginación y que hay quian hasta está pensando la posibilidad de contratar carpas para colocarlas en los patios, pero entonces se limita un espacio que no solo es necesario sino que seguramnete tambián habrá que parcelar.

Desde Escuelas Católicas se insiste en que hace falta mucha responsabilidad e idear todo un sitema de horarios y de elementos de separación para hacer factible que los alumnos de grupos distintos no se crucen innecesariamente. Para ello, toca diseñar una escalada en las entradas y salidas, instalar mamparas, adecuar algunas aulas como comedor y, por supuesto, desinfectar las zonas comunes cada vez que hay un cambio de grupo.

Todo esto va a exigir una inversión importante como importante debe ser la contratación de personal, ya que la desdoblar los grupos, hacen falta más docentes pero también monitores de comedor o de actividades extraescolares.

Y en este punto, Vicenta Rodríguez traza una línea que distingue entre el gobierno central y la consellería valenciana que lidera Vicent Marzá. Escuelas Católicas, otras veces muy críticas con las decisiones más ideológicas de este gobierno, asegura que ahora si estádando la talla, que la concertada se encuentra perfectamente integrada y escuchada en el "gabinete de crisis" que desde el inico de la pandemia oraganizó la consellería, y que el propio Marzá, al contrario que la Ministra Celaá, ha garantiuzado que en la Comunidad Valenciana la concertada contará con ayudas económicas específicas para poner en marcha tantas medidas como el Covid-19 va a exigir en el ciurso que arranca en un par de meses.