Un concejal de Compromís se salta el cierre perimetral para irse de excursión

Hay dos cosas que caracterizan especialmente el comportamiento de Compromís durante la presente pandemia. Por un lado, que es la formación política que más restricciones ha pedido al resto de ciudadanos para vencer al virus, pero también, que es la formación pòlítica cuyos cargos públicos menos ejemplo dan.

Esta vez ha sido el ex alcalde de Massamagrell y ahora portavoz de Compromís, Pep Galarza el que este fin de semana se ha saltado "a la torera" el confinamiento perimetral, traspasando los límites del término municipal de Sagunto mientras correteaba por la Sierra Calderona. Y encima alardeó. Fue el propio Galarza el que exhibió su hazaña colgando las fotos del recorrido en sus redes sociales, donde se indicaba que se encontraba en los términos municipales de Puçol y de Sagunto.

Y encima llueve sobre mojado ya que el sábado 30 de enero, también informaba al mundo a través de las redes sociales que estaba de «vuelta por el Monte Picaio» e igualmente conocedor de que andaba a caballo entre los dos términos municipales.

En su cuenta de Twitter ya no figuran ninguno d elos dos comentarios pero si permance el que animaba desde su formación a cumplir con las normas en los dias previos a Navidad. Pedía "trellat":

Preguntado por el particular, Galarza se ha justificado asegurando que cuando sales a la montaña "no sabes donde acaban y donde empiezan los términos municipales porque no hay carteles que te informen", para luego reconocer acto seguido que la zona desde la que suele salir a correr pertenece a Puçol.

Ocurre, que se trata de una montaña bien conocida para los vecinos de toda la comarca, y todo el mundo sabe perfectamente a cual de ellos pertence, por ejemplo, Monte Picayo

Cabe recordar que el partido nacionalista acumula ya variso desobedientes. El más llamativo, el caso del alcalde de Catarroja, Jesús Monzó que invitó a pasar a su casa a dos amigos que fueron a llevarle un regalo, sin tener en cuenta las limitaciones de que no pueden reunirse más de dos personas no convivientes. Por su parte, aunque no tengan que ver con las restricciones, también el senador Carles Mulet y el portavoz parlamentario Fran Ferri exhibieron "jolgorio" en la nieve cuando la tormenta Filomena cuando por activa y por pasiva el gobierno valenciano, a través de su portavoz, Mónica Oltra, habían pedido a los ciudadanos que se quedaran en casa porque ya entonces los hospitales estaban muy ocupados con los enfremos COVID y no debía distraerse con otras urgencias evitables derivadas de pasar un dia en la nieve y también para que la avalancha de personas y vehículos en el monte no impidiera, llegado el caso, el paso de los vehículos de Emergencia o de las Quitanieves.