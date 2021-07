La Comunidad Valenciana se acerca al ecuador del verano sin apenas turistas extranjeros

La presencia de turistas internacionales es residual en la Comunitat Valenciana en estos momentos, ya que apenas alcanza el 10% del total, y los hoteles no están viendo aumentos de reservas, más bien al contrario.



La asociación empresarial hotelera Hosbec dice no tener datos precisos de reservas pero asegura que tanto las restricciones de países europeos como las internas no favorecen la recuperación de los mercados internacionales.



La única zona de esta comunidad que ha registrado picos de hasta el 30% de extranjeros ha sido la ciudad de València, según los últimos datos de ocupación disponibles.



Desde Hosbec advierten de que, con la ralentización de las reservas y las flexibles políticas de cancelación que se han establecido, hasta prácticamente el día de entrada del turista en el establecimiento no se puede dar por segura ninguna reserva.



Dada la situación actual, este sector no confía en poder reconducir la situación y volver a cierta estabilidad en el corto plazo.



Por su parte, los cámpines señalan que su temporada alta para turistas europeos es a partir de septiembre y octubre, y está por ver lo que ocurrirá.



En julio y agosto, los cámpines de la Comunitat Valenciana se nutren sobre todo de turismo nacional, que representa alrededor del 80%, según indica la Federación de Campings Comunidad Valenciana.

En el conjunto de España, el aumento de la incidencia acumulada de la covid-19, la incertidumbre en torno a las nuevas restricciones tanto en el país como en los principales emisores internacionales de turistas, ha provocado, con carácter general, cancelaciones y menor demanda en las zonas más turísticas del país.



Este jueves se ha sumado Holanda a la lista de países que ponen en duda a España y desaconsejan los viajes turísticos a todos sus ciudadanos y vuelve a exigir un test negativo para volver a los no vacunados.