La Comunidad Valenciana ultima la vuelta al trabajo de actividades NO esenciales

A partir de este lunes 13 de abril, España vuelve a la situación de los primeros 15 días del estado de alarma. Tras un parón de dos semanas con el llamado permiso retribuido recuperable, vuelven al trabajo la mayoría de los empleados de servicios considerados como no esenciales.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el desbloqueo de la actividad laboral se retrasa a mañana martes. Cientos de miles de ciudadanos se reincorporarán a la actividad laboral en los sectores no considerados esenciales. Y lo hacen en medio de una gran incertidumbre que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha tratado de despejar. Y es que se mantienen los protocolos del trabajo a distancia y el teletrabajo cuando se pueda desarrollar de esa forma, junto a las medidas de protección e higiene.

Respecto a los empleados que no tiene más remedio que desplazarse al centro de trabajo, se recuerda que se tienen que quedar en casa los que tengan sospechas de estar infectados o de estar conviviendo con algún infectado, hay que guardar las distancias, y por supuesto, comunicar a las autoridades el mínimo síntoma para que Sanidad pueda poner en marcha el correspondiente protocolo.

Tanto la patronal como los sindicatos han lamentado que el gobierno no haya puesto medios para proteger a los trabajadores en su vuelta a la actividad, si bien, aquellos que viajen en transporte público si contaran con la correspondiente mascarilla que se les ofrecerá al acceder a la estación de turno. En total, más de un millón de mascarillas para su distribución a personas que no pueden desplazarse en vehículo particular, en bicicleta o a pie y tengan que utilizar medios de transporte público con una importante afluencia de personas.

En el reparto de mascarillas se realizará por parte de efectivos de Protección Civil con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto del Estado como autonómicas y locales.