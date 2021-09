La Comunidad Valenciana roza ya la "nueva normalidad" sin apenas restricciones

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado esta mañana diez nuevas medidas de reducción de las restricciones derivadas de la pandemia, de modo que se suprimen las limitaciones en los espacios culturales y comercios, se amplían los aforos en espacios de hostelería y se amplía el horario de los locales de ocio nocturno hasta las 5 horas.



"Ahora estamos en una buena situación de vacunación, incidencia y hospitalización", y por eso "el Consell ha decidido dar un gran paso adelante y en la apertura segura".



Puig ha informado sobre diez medidas aprobadas esta mañana en la comisión interdepartamental, que entrarán en vigor a partir de la próxima medianoche.



Así, decaerán todas las restricciones en cines, teatros, auditorios, museos y bibliotecas, también en el comercio y las sedes de asociaciones festivas.



Los locales de hostelería podrán aumentar los aforos interiores hasta el 75%, las mesas podrán ser de hasta 10 personas, se permitirá el uso de la barra sentado y la hora de cierre será según la licencia de cada local





Los de ocio nocturno podrán ampliar el aforo del 50 al 75 %, con mesas de 10 personas, uso de la barra sentado, se permitirá el baile en el lugar preasignado y se amplía el horario hasta las 5 horas.



Se elimina el número máximo de personas en actos deportivos, no habrá límite de participantes en pruebas deportivas como la maratón o la media maratón, los gimnasios y las piscinas cubiertas suben su aforo al 75%, al igual que los banquetes y congresos.

?? "No hi haurà límit de participants en proves esportives com la marató o la mitja marató" @ximopuig



?? #DebatCVpic.twitter.com/Tsk2ulOm8l