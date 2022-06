La Comunidad Valenciana pone en marcha el programa de prevención por temperaturas extremas

La conselleria de Sanidad Universal y Salut Pública ha puesto en marcha este miércoles un programa de Prevención y Atención a los Problemas de Salud por temperaturas extremas, con el objetivo de reducir el impacto por el exceso de temperatura y las posibles olas de calor durante la época estival en la Comunitat.

El programa, que permanecerá activo hasta el 30 de septiembre, recoge las medidas para vigilar los efectos en salud asociados a las temperaturas elevadas según el nivel de riesgo previsto en todo el territorio de la Comunitat, con las especificaciones necesarias en cada departamento de salud.

Este año además de hacer predicciones por municipios en vez de por las anteriores zonas termoclimáticas, se ofrecerá una predicción específica para las temperaturas nocturnas, generándose aviso para noches "ecuatoriales" y "tórridas".

Se considera noche tropical aquella en que la temperatura mínima no baja de los 20 grados, ecuatorial cuando la mínima no baja de los 25 grados y de noche tórrida cuando la temperatura mínima no sea menor de 28° grados.

También permite vigilar la situación meteorológica para predecir las situaciones de riesgo por exceso de temperaturas, así como establecer un sistema de coordinación e intercambio de información entre las diversas instituciones implicadas.

Diariamente se elaboran mapas de riesgo con las previsiones de temperatura para todos los municipios de la Comunitat, y ya son 542 municipios con las correspondientes 542 predicciones realizadas por satélites las que diariamente indican a sanidad las olas de calor, con los niveles de temperatura previstos.

Estos niveles se muestran en los mapas con cuatro colores y cada color está asociado a un nivel de intervención: nivel normal (verde), moderado (amarillo), alto (naranja) y extremo (rojo), y que llevan vinculadas una serie de actuaciones.

Para intervenir debe cumplirse que, de las predicciones diarias que son para tres días consecutivos, dos días sean del mismo nivel alto, y sería en ese momento cuando se produciría la intervención de alerta.