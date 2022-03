Compromís duda de la conveniencia de que España envié armamento a Ucrania

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha confesado tener "muchísimas dudas" sobre el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de enviar material militar ofensivo a Ucrania para defenderse frente a la invasión por parte de Rusia.

Durante su intervención en el Pleno monográfico sobre la guerra en Ucrania del Congreso dlos Diputados, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha admitido que le generaba "muchísimas dudas" la decisión del Ejecutivo de facilitar armamento al pueblo ucraniano para defenderse de Rusia porque sostiene que el grito de 'No a la guerra' "no disuadirá al monstruo y no ayudará a Ucrania".

"La legítima defensa armada ante un ataque es válida, son legítimas las formas de resistencia no violentas pero también las respuestas que usan la fuerza de forma defensiva", ha manifestado haciendo suyas las palabras del magistrado valenciano Joaquim Bosch.

Baldoví ha dicho estar "radicalmente en contra la fuerza de las armas y de las muertes gratuitas" porque "ayuda más un bloqueo económico (a Rusia) coordinado y firme", al tiempo que ha insistido en que tiene "muchísimas dudas" de que un arma sirva para defenderse. "Pero tengo familia y me pongo en el lugar de esos padres y abuelos que han dejado a su familia en frontera con Polonia para salvarla de la barbarie", ha apostillado.

Dicho esto, ha reclamado a Sánchez a reforzar Europa para que sus respuestas frente al conflicto bélico sean "contundentes, únicas, conjuntas y coordinadas", y que impulse la creación de un fondo de contingencia que ayude a los sectores productivos más afectados y a las familias más vulnerables.

