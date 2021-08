Cómo protegernos de un golpe de calor

La Comunitat Valenciana lidera la ola de calor con temperaturas que están superando los 44 grados. Unas temperaturas que pueden provocar un golpe de calor y poner en riesgo la salud. De hecho, los golpes de calor son una de las principales causas de siniestralidad laboral en la Comunitat Valenciana. 300 personas han muerto por el calor, mientras trabajaban en los últimos 20 años.

Con estos datos, es importante saber identificar, si nos está dando un golpe de calor. Carmen Gallego, médico de atención primaria del Centro de Salud Just Ramírez, explica los síntomas: 'Se altera el sistema nervioso central. El paciente está mareado, desorientado y agitado. Además, la temperatura corporal supera los 40 grados'.

En el caso de que ya se tenga esta sintomatología, debemos llamar urgentemente al 112 o al centro de salud más cercano. Hay más medidas que debemos tomar. En primer lugar, no debemos agobiar a la persona que está mareada. 'No debe haber mucha gente alrededor para que pueda respirar bien y no es muy recomendable beber agua, porque se puede atragantar. En todo caso, se le puede mojar los labios con paños de agua tibia, no muy fría', añade Gallego. Es importante no generar contrastes de temperatura y no pasar de un ambiente muy caluroso a otro muy gélido.

Recordemos que hay que diferenciar los golpes de calor de otros efectos que provocan las altas temperaturas, como el agotamiento por calor, los calambres o las quemaduras. Los expertos alertan de que los golpes de calor son emergencias vitales y hay que tomarlos muy en serio. De hecho, si la temperatura corporal se mantiene muy alta durante mucho tiempo, puede afectar al sistema nervioso central y hacer que las funciones cerebrales no funcionen bien. Algo que puede llevar al paciente a entrar en coma. 'No es muy normal que la persona pierda la vida, sólo pasa en casos muy extremos', explica Gallego.