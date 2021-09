Comienza el curso con más docentes, menos alumnos y misma seguridad anticovid

El curso escolar comienza este miércoles con más profesores y menos alumnos en Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP, nuevos centros escolares previstos en la Comunitat Valenciana y la misma seguridad frente a la covid.



El curso arranca con un total de 787.565 alumnos -el 0,35 % menos por el descenso en Infantil y Primaria- y 77.916 docentes, un 2,4 % más que el anterior, 136 obras en marcha en centros escolares y la previsión de que haya 16 nuevos antes de final de curso, según datos de la Conselleria de Educación.



Para hacer frente a las secuelas psicológicas de la pandemia en el alumnado, por primera vez las escuelas contarán con personal de orientación que formará parte del equipo de profesorado de cada centro de Infantil y Primaria, siguiendo el modelo ya establecido en los institutos, y habrá 1.452 orientadores para atender al alumnado, un 37,2 % más que el curso pasado.



Asimismo, se han creado nuevas unidades de atención que asesoran a los equipos y departamentos de orientación de los centros y un nuevo protocolo de prevención de suicidios que clarifica las pautas de ayuda e intervención.

?? Demà els nostres xiquets i xiquetes comencen un curs amb més professorat per tal de millorar la seua atenció pedagògica i emocional.



Un curs que comencem amb tanta prudència com il·lusió.



Gràcies a la comunitat educativa per fer de l'educació valenciana tot un referent! pic.twitter.com/43iFOjZZw3