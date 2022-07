Colegios Diocesanos abren sus puertas en verano para 300 escolares de familias con dificultades

Cerca de 300 escolares están participando este verano en la iniciativa “#unveranodiferente” que está teniendo lugar en cuatro Colegios Diocesanos- tres en Valencia y uno en Alcoi- para atender y alimentar a alumnos de familias con dificultades económicas.

Así, los Colegios Diocesanos Santiago Apóstol -ubicados en el barrio del Cabanyal y en el de Marchalenes- Nuestra Señora de los Desamparados y el de San Roc, de Alcoi- abren sus puertas durante el mes de julio, de 10 a 15 horas y, además de ofrecer desayuno, almuerzo y comida, llevan a cabo “actividades complementarias con los niños para educar en hábitos saludables y comparten momentos de ocio y deporte”, según afirman desde la organización del proyecto.

Estos centros han sido elegidos en zonas “donde hay un porcentaje mayor de familias que atraviesan dificultades económicas”.





Según la directora pedagógica del Colegio Diocesano Santiago Apóstol de Marchalenes, Maria Rosa Cholbi, la apertura de estos centros es fundamental porque se atiende a niños “que a lo mejor no tienen otro sitio donde ir en todo el verano y por lo menos aquí están en contacto con otros niños y tienen el beneficio de que se les alimenta durante el tiempo que están aquí”.

Así, “por un lado se está ayudando socioeconómicamente a estas familias y, por otro lado, los niños aquí vienen y disfrutan y se lo pasan muy bien, hay niños que las mamás nos dicen que no sabemos lo que hacéis pero no quieren más que venir al colegio a pasárselo bien y durante el año no quieren ir al cole”, explica. Igualmente, destaca la gran ayuda de los voluntarios de los propios alumnos y ex alumnos del centro y de los profesores de los Colegios Diocesanos.

Por su parte, la coordinadora de esta iniciativa en el Santiago Apóstol de Marchalenes, Patricia Mut, afirma que “el objetivo es que pasen aquí tiempo juntos- dado que acuden alumnos pero también otros niños del barrio- y que tengan una buena alimentación que es otra de las bases del colegio ya que se les da el desayuno, almuerzo y comida. Además, realizan distintas actividades: tenemos días de agua, talleres de cocina y, sobre todo, lo importante es pasar tiempo con ellos, que yo creo que muchos es lo que más necesitan”.

Precisamente, durante este curso, alumnos de tercero y cuarto del Colegio Nuestra Señora del Socorro de Valencia han elaborado las actividades para los niños de “#unveranodiferente” – a través de un Proyecto de Aprendizaje y Servicio- basadas en la reflexión, la oración, la educación emocional, así como en diferentes talleres.

Asimismo, “los padres están bastante agradecidos, desde el primer momento ha habido muy buena comunicación”, añade Patricia que asegura que “estamos muy contentos y nosotros muy agradecidos también porque los niños nos enseñan muchas cosas”.

En cuanto al voluntariado, en este centro agradecen la gran implicación y respuesta que ha habido este año. “Esta semana somos 18 voluntarios, casi un voluntario cada dos niños, yo empecé con 15 años a hacer este voluntariado y aquí sigo”. “También intentamos en la medida de lo posible que se conozcan entre ellos, trabajar la emociones, con tema de películas”.

Esta iniciativa, promovida por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y en la que colaboran la Fundación San Vicente Mártir-Colegios Diocesanos, Cáritas Diocesana y la Universidad Católica de Valencia (UCV), cumple este año su 6ª edición ininterrumpidamente, dado que “durante la crisis sanitaria originada por el Covid-19, se adaptó a las necesidades de los alumnos y se siguió trabajando por su bienestar ofreciendo vales canjeables por alimentos así como materiales didácticos y lúdicos para los alumnos beneficiados del proyecto”.

Más de 40 voluntarios por semana

Para llevar a cabo esta acción “hacen falta unos 40 voluntarios por semana”, por lo que se realizó un llamamiento “para animar a los jóvenes de la diócesis a participar como voluntarios”.

La UCV es la encargada de formar y organizar a los voluntarios necesarios para poder desarrollar esta iniciativa. Así, son necesarios “entre 8 y 10 voluntarios por colegio cada semana”.

En el caso del Colegio Diocesano San Roc, de Alcoi, destaca además la “gran implicación y generosidad de los profesores de los propios colegios diocesanos que ha hecho posible llevar adelante la iniciativa”.

Por su parte, las Cáritas parroquiales “son las encargadas de derivar a los alumnos beneficiarios de esta iniciativa ya que los destinatarios son menores perceptores de la beca de comedor tipo A o niños cuyas familias, por su situación social, económica o familiar se encuentran en especial vulnerabilidad y requieren apoyo y atención durante los periodos vacacionales”.





Para más información sobre la iniciativa, las personas interesadas pueden consultar la web de la Fundación #UNVERANODIFERENTE (fundacioncolegiosdiocesanos.com), llamar al teléfono 963154370 ext. 5 (de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas) o visitar las redes sociales del proyecto en Facebook e Instagram.

También se puede colaborar en el proyecto mediante su sostenimiento económico, para ello se puede hacer una aportación (por pequeña que sea a la cuenta que Cáritas Dioceasna tiene habilitada a tal efecto: BANCO SANTANDER: ES29 0030 3072 27 0085233271. Poniendo en el concepto: “UNVERANODIFERENTE”