Clamor contra el "sablazo" del tripartito con los impuestos municipales de Valencia

Se trata de un aumento generalizado de la presión fiscal que se extiende sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas, la nueva tasa de alcantarillado y la tasa de mesas y sillas que pagan los hosteleros por las terrazas. En el caso del IBI, se calcula que afectará a más de 400 mil viviendas que tendrán que afrontar una subida media de uno diez euros por recibo. Ayer el PP se reunió con la Confederación de Empresarios del Comercio, cuyo presidente Rafael Torres, rechazó la subida de impuestos, sobre todo cuando el Ayuntamiento cierra cada ejercicio con superávit. También la Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana propone ajustar todos estos gravámenes al número de componentes de la unidad familiar. En este sentido desde FANUCOVA pide al alcalde Ribó que respete el principio de igualdad en la regulación de las tasas por prestación de suministros básicos evitando que, ante un mismo consumo per cápita, paguen más o sufran peor trato las familias numerosas que las que viven solas, y que en la ciudad de Valencia son unas 11 mil. Por tanto, desde FANUCOVA se propone a la hora de adjudicar un tipo impositivo más o menos elevado se divida el consumo total por las personas que viven en el domicilio y a partir de ahí se establezcan los distintos baremos según consumo per cápita. Con respecto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para 2020 además de la modificación al alza (un 3% de media) la propuesta aprobada por el Ayuntamiento de Valencia contiene otra modificación que FANUCOVA ya criticó en su momento. Se trata de la desaparición de la bonificación prevista para las familias numerosas en aquellos casos en que el valor catastral del inmueble supere los 300.000 euros. Además, el consistorio ha solicitado la revisión del catastro al Ministerio de Hacienda lo que una vez actualizado aumentará considerablemente el numero de viviendas afectadas por esta supresión de la bonificación. Por ello FANUCOVA propone ajustar el gravamen al número de componentes de la unidad familiar, lo que denominamos metro per cápita. Ya que en este escenario no se puede imponer ‘café para todos’ sin tener en cuenta la situación económica y el número de hijos, porque de esta manera se está penalizando a las familias con más hijos.