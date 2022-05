Ciudadanos pide eliminar el requisito lingüístico del valenciano para los sanitarios

Ciudadanos (Cs) en Les Corts Valencianes ha pedido eliminar el requisito de conocimientos del valenciano entre los profesionales sanitarios “para dejar de expulsar a los especialistas de la sanidad pública valenciana”, en palabras del diputado liberal Fernando Llopis.

“Es completamente absurdo que prime el conocimiento de una lengua por encima de la excelencia en una profesión en la que la cuestión lingüïstica no tiene nada que ver con el desarrollo de las funciones”, ha manifestado Llopis, para quien “esta situación de desventaja para los sanitarios es todavía más grave cuando hay muchos departamentos en hospitales valencianos que no encuentran especialistas para trabajar mientras Compromís y PSPV continúan peleándose por ver quién apuesta más por la inmersión lingüística”.

“Lo que no podemos es tener plazas sin cubrir, dejar a miles de valencianos sin atender porque el tripartito no permite trabajar a los sanitarios y, encima ponernos exquisitos con el tema de la lengua”, ha subrayado el portavoz de Cs en el área de Sanidad a través de una Proposición No de Ley (PNL) tras señalar que “sería un error” seguir el ejemplo de autonomías como Cataluña, Baleares, “o incluso la Galicia del popular Feijóo, donde ya sufren esa tendencia de falta de especialistas por el sectarismo de sus respectivos gobiernos”.

Además, ha recordado que, aunque en el borrador del texto de la Ley de Función Pública valenciana se abordó que 'de manera excepcional' los sanitarios quedaran excluidos de la obligatoriedad del requisito lingüístico, finalmente esta excepción no fue incluida como tal ya en el Proyecto de Ley, por lo que pide "dejar de expulsar el talento de la CV" y "velar por que los valencianos tengan acceso a la mejor sanidad posible".

La propuesta de Ciudadanos coincide con la advertencia de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos que recuerda que en comunidades autónomas muy próximas a la valenciana, como las Islas Baleares (en donde se debe acreditar un nivel B1), están sufriendo estragos por contar con normas similares vigentes. En concreto, en Ibiza “tienen problemas para encontrar pediatras, neurólogos y radiólogos”, resalta. “Todo por culpa del efecto de normas como esta, que en absoluto facilitan que los médicos se puedan quedar”.

De igual forma, colegios profesionales como el de Médicos de Castellón, sostienen que "incluir el condicionante lingüístico del valenciano para el acceso a la Función Pública no debe ser prioritario, al menos en el campo sanitario". Por este motivo, la institución entiende que "ha de primarse la capacitación médica en ese proceso de selección, siendo el dominio de la lengua vernácula un valor añadido, pero no condicionante".