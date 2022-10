Ciudadanos amenaza con romper sus pactos de gobierno con el PP en los ayuntamientos valencianos

En un comunicado emitido este sábado pasadas las 13h, la coordinadora autonómica de Ciudadanos (Cs) en la Comunidad Valenciana, María Muñoz, exigía al presidente del PPCV, Carlos Mazón, que aclare la situación tras la expulsión de la vicealcaldesa de Benicàssim, Cristina Fernández, y del resto de ediles liberales del gobierno municipal, así como la “restitución inmediata del acuerdo de gobierno” en la localidad.

En esa línea, avanzaba que, “de lo contrario, ante esta situación de deslealtad, el Comité Autonómico de Cs se reunirá para analizar cómo queda la salud del resto de pactos” en municipios e instituciones valencianas.

“El PP ha vuelto a demostrar su falta de honestidad y que no sabe gobernar en coalición”, ha explicado Muñoz, al tiempo que ha añadido que “ejercen pensando en las próximas elecciones en vez de poner el foco en el interés general y en lo mejor para los vecinos de sus municipios”. “Actúan como si tuvieran una mayoría absoluta que no les dieron los ciudadanos”, se ha lamentado la diputada nacional de Cs, quien ha recordado que en los gobiernos entre varios partidos “la palabra y el acuerdo deben prevalecer por encima del partidismo y las actuaciones con tintes dictatoriales”.

En este sentido, ha indicado que, en circunstancias como esta, “queda patente que Ciudadanos somos socios leales y que nuestro partido se hace más necesario que nunca para moderar y centrar a un bipartidismo cada vez más entregado a los extremos, tanto por la derecha como por la izquierda”.

La no aprobación de una modificación de crédito en la sesión plenaria del viernes en el Ayuntamiento de Benicassim fue el detonante que ha llevado a la ruptura del equipo de Gobierno liderado por la popular Susana Marqués. El PP votó ese punto a favor y se encontró con la abstención de Ciudadanos, a excepción del concejal Javier Alonso, que rompió la disciplina de voto y se pronunció a favor de la modificación de crédito. La postura en contra de la oposición, PSPV, Compromis, Podemos y el concejal no adscrito, anteriormente en Vox, posibilitaron que la intención del Partido Popular no saliera adelante.

Tras varias horas de debate y tras reunirse con el grupo municipal popular, Marqués convocaba una rueda de prensa a las 16:00 horas en la que anunciaba la ruptura.

"Las decisiones de Ciudadanos están dificultando la convivencia política y el avance y progreso de Benicàssim" y es que tampoco se ha podido aprobar el presupuesto de 2022. "Nos quedan todavía siete meses de duro trabajo", ha explicado la alcaldesa "y no vamos a tolerar conductas impropias e irresponsables de quién está ostentando delegaciones de Gobierno. Ya no vamos a tolerar más este tipo de conductas impropias, tal cual caballo de troya dentro de nuestro equipo de Gobierno".

Crisis en el Ayuntamiento de Benicàssim. La alcaldesa @SusanaMarquesPP anuncia que el PP rompe el acuerdo de Gobierno con el grupo municipal de Ciudadanos pic.twitter.com/XOvU9voztG — ?COPE Castellón? (@copecastellon) October 28, 2022

