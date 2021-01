Cerradas al tráfico 8 carreteras valencianas y necesarias las cadenas en otras 35

El temporal de lluvia y nieve que afecta a la mayor parte de la Comunitat Valenciana ha provocado el cierre de ocho carreteras, en otras 35 se debe circular con cadenas y en otras 36 la circulación está condicionada o se registran incidencias.

Según la Conselleria de Obras Públicas, están cerradas debido a la nieve la CV-196 en Cortes de Arenoso, la CV-391 entre Requena y El Remedio, la CV-589 de Moixent a Navalón, la CV-651 de Moixent a Aielo de Malferit, la CV-665 en Ontinyent, la CV-794 entre Bocairent y Alcoi por la Sierra de Mariola, la CV-426 de Fuente Señorita a Collado Umán, y la CV-803 en Onil.

Entre las carreteras en las que se necesitan cadenas para circular figuran la A-23 a lo largo de quince kilómetros, desde Viver (Castellón) hacia Teruel, y la A-31 en Villena (Alicante), así como la CV-12 entre La Torreta y Morella, la CV-124 entre Forcall y Ares del Maestrat, o la CV-388 en el acceso oeste a Siete Aguas.

Por otra parte, la Guardia Civil ha informado de que la nieve está condicionando la circulación en 26 vías de la red principal.

En estos momentos está cortado el tráfico a camiones en la A7 y la A33 en Valencia; la A3 a su paso por Cuenca; A30, A31 y A43 en Albacete y la A23 en Teruel.

����Continuen augmentant les carreteres tancades, que necessiten cadenes o amb problemes de circulació.

Si has de desplaçar-te:

��El cotxe ple de gasolina

��El mòbil carregat

��Agafa menjar i beguda, per si de cas

I, si creus que no pots avançar, para't i telefona al 1⃣1⃣2⃣. https://t.co/uZ26dKeBdO