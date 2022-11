Casi 20.000 personas disfrutan de los primeros cinco días de reapertura del Parque Gulliver

Desde el pasado viernes en que se produjo la reapertura del Gulliver y hasta ayer martes, 19.602 personas han disfrutado de las instalaciones renovadas del parque. La afluencia ha sido constante durante todo el puente festivo, aunque el domingo fue el día en el que más personas se acercaron al Gulliver, cerca de cinco mil.

El vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, ha valorado como “rotundo éxito” la acogida que la ciudadanía ha dispensado al parque tras su rehabilitación integral y ha recordado que “por motivos de seguridad es necesario limitar el aforo a 500 personas”, lo que puede provocar colas en los momentos de máxima afluencia.

En este sentido, Campillo ha señalado que es necesario limitar el aforo “para que el personal del Organismo Autónomo de Parques y Jardines encargado de la seguridad pueda llevar a cabo su trabajo”.

El concejal de Ecología Urbana ha recordado que el Gulliver “es una figura especial porque tiene una altura considerable y tiene que haber personal preparado para cualquier incidencia; para priorizar la seguridad de niños y niñas se ha decidido establecer un aforo de 500 personas en la figura”. Campillo ha añadido que “lamento que se produzcan colas porque a nadie le gusta esperar pero es cuestión de priorizar la seguridad y 500 personas a la vez en el Gulliver es una cantidad aceptable”.

El vicealcalde ha recordado además que el Gulliver tiene un servicio de enfermería permanente con una ambulancia también permanente para el caso de que se produjera un accidente un poco más grave y ha recomendado, para evitar las colas, acercarse en las horas en las que se prevé una menor afluencia de público.

En la renovación del parque, que ha permanecido cerrado dos años, se ha invertido un millón de euros. Gracias a esta renovación se ha hecho completamente accesible la entrada y se ha renovado toda la jardinería. Además, la nueva valla perimetral permite la visualización de la figura desde fuera del recinto.

