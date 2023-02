Carlos Mazón denuncia el "fracaso" del Plan Edificant en la construcción de centros educativos

Prácticamente el 80% del plan de construcción está por cumplir, pendiente. El diagnostico, a ojos del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, pasa por ausencia de trabajo y gestión por parte del actual Consell, y por una sensación de abandono.

El presidente autonómico de los populares, Carlos Mazón, se ha comprometido a que en el curso 24-25 esté finalizado el cien por cien del programa de infraestructuras escolares. Adquiere ese compromiso a través de "un plan exprés de apoyo técnico y de gestión a los ayuntamientos, con el refuerzo de la capacidad de contratación y ejecución en Educación. Todas las construcciones educativas que se necesitan en la Comunitat Valenciana estarán listas”, ha asegurado

Ha mostrados Mazón dos listas en las que asegura que "64 centros no solo no están en fase de construcción sino que ni siquiera están licitados”. Datos y folios en mano para mostrar una suma de centros que se amplía con otros 60 centros más que “están paralizados, no están acabados, ni tienen el colegio finalizado ni a disposición de los alumnos que siguen esperando”.

Para el presidente de los populares, “la propuesta del famoso Plan Edificant ha fracasado después de ocho años de gobierno de Puig, de Compromís y de Podemos en la Comunitat Valenciana. Todo esto es el síntoma del fracaso de las infraestructuras educativas en Alicante, Valencia y Castellón. Llega el momento de reaccionar”.

Más allá de de las infraestucturas escolares, Mazón reitera dos compromisos más en educación. Gratuita de cero a tres años, sin burocracia, universal, con libertad para elegir. “Se puede hacer, está presupuestado en 208 millones de euros y sabemos de dónde obtenerlo, de la rebaja del gasto político superfluo que asciende a casi 4.000 millones de euros”. Y también promete más becas comedor para alumnos en riesgo de pobreza: “Ampliaremos en 180 millones de euros las becas comedor para esos 192.000 niños y niñas en riesgo de pobreza severa sin beca de comedor. Tenemos 337.000 niños en riesgo de pobreza severa y más del doble, están sin la beca de comedor escolar en estos momentos en la Comunitat Valenciana y esto no puede ser”.