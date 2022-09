Carlos Mazón ante la posibilidad de que Mónica Oltra sea candidata: "Yo haría una cláusula de pedir perdón"

El presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, ha asegurado este miércoles, al ser preguntado por unas recientes declaraciones del president de la Generalitat, Ximo Puig, en las que manifestaba su deseo de que se produjera la "desimputación" de Mónica Oltra, que él lo que desea "es que Puig pida perdón a la víctima".



"Hay que dejar trabajar a los jueces y a los fiscales, una cosa son los deseos y otra la realidad. Yo deseo que el president pida perdón a la niña que sufrió abusos (por parte del exmarido de Mónica Oltra), porque la única víctima es Mayte", ha asegurado en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del partido.



Preguntado por el reglamento de primarias de Compromís y la modificación que permitiría a Oltra figurar como candidata aunque no se presentase a dicho proceso, Mazón ha apuntado que: "yo no soy quién para dar consejos" y ha insistido en que "yo haría una cláusula de pedir perdón, porque nadie de la Generalitat lo ha hecho. Esa indignidad es una broma de mal gusto".



Por otra parte, la portavoz adjunta del PP en Les Corts, Elena Bastidas, ha recordado que mañana comparecerá ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para exponer su reclamación para que se investigue la gestión de los centros de menores en la Comunitat Valenciana.



"No solo por los 175 casos de abusos que afloraron tras una queja del PP al Síndic de Greuges, sino también por las sentencias contra el entonces marido de la hoy ex vicepresidenta, que son suficientemente duras como para que el PP quiera esclarecer lo sucedido. Las Cortes han negado tres veces una comisión de investigación sobre este asunto, para saber lo que sucede en los centros tutelados, y evitar que se repita", ha apuntado Bastidas.



Se exposición ante el Comité de Peticiones podría derivar, según ha explicado, en la visita de un grupo de eurodiputados a la Comunitat para conocer la gestión de los centros de menores.